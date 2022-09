(Montréal) Le gouvernement du Québec aura finalement face à lui un front commun élargi pour la prochaine négociation du secteur public : l’APTS vient de monter dans le train.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le front commun comptait jusqu’ici les trois grandes centrales syndicales : la CSN, la CSQ et la FTQ

Avec l’APTS, le front commun représentera quelque 420 000 syndiqués, a indiqué en entrevue Robert Comeau, président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

M. Comeau rapporte que ses membres avaient donné le mandat de former une alliance la plus large possible pour s’attaquer aux problèmes du réseau de la santé et des services sociaux, comme la pénurie de travailleurs, la surcharge de travail et la rémunération.

Lors de la dernière négociation du secteur public, il n’y avait pas eu de front commun intersyndical. L’APTS avait formé une alliance avec la FIQ, la grande organisation syndicale des infirmières, mais cette alliance n’avait pas tenu jusqu’au bout.

L’APTS compte 60 000 membres dans les différents établissements de santé et les centres jeunesse. Ce sont par exemple des technologues en imagerie médicale, des travailleuses sociales, des psychologues, des orthophonistes, des psychoéducatrices, des diététistes-nutritionnistes.