Lachine-Est

Le berceau industriel où on rêve d’un écoquartier

Situé à 11 kilomètres du centre-ville de Montréal, le secteur est de Lachine – berceau de l’industrialisation canadienne – est en voie d’être converti. Signe des temps, sur les vestiges de cette ancienne cité de fer et d’acier, on rêve maintenant de tramway, d’écoquartier et de 7400 logements.