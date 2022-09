La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et le premier ministre Justin Trudeau.

(Ottawa) Le Canada condamne fermement les « soi-disant » référendums russes en territoire ukrainien et n’en reconnaîtra « jamais » les résultats.

Mélanie Marquis La Presse

La Chambre des communes a adopté lundi une motion pour envoyer ce message clair au Kremlin, alors que le Kremlin poursuit ces consultations dans les territoires ukrainiens occupés. Les référendums se font parfois à la pointe du fusil, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias au cours des derniers jours.

En plus de condamner « dans les termes les plus forts possibles les référendums fictifs qui se tiennent dans les régions d’Ukraine occupées par la Russie », la Chambre des communes « déclare qu’elle ne reconnaît pas et ne reconnaîtra jamais la légitimité de ces référendums », dit le libellé de la motion adoptée à l’unanimité.

Elle enjoint également le gouvernement canadien de « continuer à fournir un soutien à l’Ukraine jusqu’à ce que l’ensemble du territoire ukrainien soit à nouveau sous le contrôle souverain du gouvernement de l’Ukraine », notamment grâce à de l’aide militaire, financière et humanitaire.

La motion, qui a été déposée par le député libéral Yvan Baker, va dans le même sens que les condamnations récemment formulées par le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Un avion militaire de plus

En début de journée, le ministère de la Défense nationale annonçait l’ajout d’un troisième aéronef CC‑130J Hercules aux opérations de livraison de marchandises menées à partir d’un centre situé à Prestwick, en Écosse.

Le fait de miser sur l’utilisation de ce centre d’opérations permettra à l’Aviation royale canadienne « de faire parvenir encore plus d’aide militaire à destination de l’Ukraine », a déclaré la ministre de la Défense, Anita Anand, par voie de communiqué.

Du personnel de soutien responsable de l’entretien, du transport des marchandises et de l’administration sera aussi ajouté.