Des milliers de manifestants se sont retrouvés place Norman-Bethune samedi soir au centre-ville de Montréal pour afficher leur soutien aux protestations en Iran, où au moins 35 personnes ont été tuées et des centaines d’autres arrêtées depuis le 16 septembre.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le mouvement a été déclenché par la mort d’une jeune femme arrêtée par la police pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire de la République islamique.

Les autorités iraniennes nient toute implication dans la mort de Mahsa Amini, 22 ans, et ont riposté aux manifestants par une violente répression et de sévères restrictions sur l’accès à l’internet.

Samedi, l’agence de presse Borna News rapportait qu’au moins 35 personnes ont été tuées lors des manifestations à travers l’Iran, mais le bilan risque d’être plus lourd. L’ONG Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, faisait état vendredi d’au moins 50 morts dans la répression.

À Montréal, une foule nombreuse a répondu à l’appel de l’Association des Femmes iraniennes locale à « soutenir le soulèvement qui a lieu au nom du droit des femmes et des droits humains en Iran ». Des milliers de personnes se sont rassemblées au coin de la rue Guy et du boulevard De Maisonneuve Ouest, scandant des slogans tels que « Femme ! Vie ! Liberté ! » en français, en anglais, et en perse.

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Une foule nombreuse a répondu à l’appel de l’Association des Femmes iraniennes locale à « soutenir le soulèvement qui a lieu au nom du droit des femmes et des droits humains en Iran ».

« Je n’ai pas pu parler à mes parents depuis 48 heures », s’inquiète Fateneh, une Canado-Iranienne de 26 ans rencontrée sur place. « Ils ont coupé internet, ils tuent des gens dans la rue », dénonce-t-elle, craignant que le bilan ne continue de s’alourdir. Elle est venue avec une amie qui brandit une pancarte sur laquelle on peut lire : « mon corps, ma voix » en anglais et « j’ai quitté l’Iran, mais l’Iran ne m’a pas quitté », en perse, en plus du nom de Mahsa Amini.

Shabnam est venue avec sa fille et sa belle-mère, qui ne parle ni français ni anglais. « Ma belle-mère elle est croyante, elle porte un hijab, mais elle croit aussi en la liberté, qu’on ait le choix […] c’est pour ça qu’elle est avec moi », explique-t-elle. Ses parents à elle sont encore en Iran, où toute la famille manifeste, dit-elle. « Je suis à la fois fière, mais je suis un peu nerveuse parce que je sais que c’est dangereux là-bas, c’est très dangereux. »

PHOTO DENIS GERMAIN, LA PRESSE Shirin Afshariolk, une manifestante

« C’est un régime dictatorial, ils tuent des innocents », dénonce Reza, qui manifeste « en tant que Canado-Iranien pour être la voix du peuple iranien ».

Amnistie internationale accuse les forces de sécurité de tirer « délibérément […] à balles réelles sur des manifestants », et appelle à une « action internationale urgente pour mettre fin à la répression ».

Amnistie s’inquiète en outre de la « panne de l’internet délibérément imposée » en Iran où les connexions sont toujours très perturbées, avec le blocage de WhatsApp et Instagram.

Avec l’Agence France-Presse