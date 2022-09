Vives tensions entre Radio-Canada et CBC

L’utilisation du mot commençant par un N à ICI Radio-Canada Première, la réprimande du CRTC et la manière d’y répondre ont profondément divisé les directions de CBC et de Radio-Canada. La décision du diffuseur public – présenter ses excuses au plaignant, mais contester l’ingérence de l’organisme fédéral – découle d’un bras de fer « extrêmement tendu » entre les services français et anglais. L’interprétation des Normes et pratiques journalistiques fait aussi débat.