Actualités pour les 8 à 12 ans

L’info expliquée aux jeunes

Chaque dimanche, La Presse diffusera le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne. Le quotidien explique les manchettes aux enfants de 8 à 12 ans et leur permet d’apprendre, de réagir et même de commenter les sujets de l’heure. « On a comme objectif de former une relève de citoyens plus engagés, plus informés et avec un esprit critique plus développé », explique la directrice, Ève Tessier-Bouchard. La plateforme Les As de l’info est accessible gratuitement à tous les enfants. — Alice Girard-Bossé, La Presse