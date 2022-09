Les cas de vol d’identité d’enfants et d’adolescents explosent. En 2021, 1103 mineurs se sont fait dérober leurs renseignements personnels au Canada, dont 1031 au Québec. C’est six fois plus que l’année précédente, selon des chiffres fournis par le Centre antifraude du Canada à La Presse.

Émilie Bilodeau La Presse

« Quand mon fils va demander un prêt, est-ce que son crédit va être entaché ? », lance Hélène Ross, la mère d’un enfant qui s’est fait voler son identité.

En 2020, son garçon de 17 ans a découvert qu’un malfaiteur a rempli en son nom une demande de Prestation canadienne d’urgence (PCU) et d’assurance-emploi. Son T4 indiquait également qu’il avait gagné 20 000 $ pendant l’année, un montant environ deux fois plus élevé que les revenus qu’il a réellement empochés comme commis d’épicerie, les fins de semaine.

« Mon fils n’a jamais eu de chômage. Il n’y a pas droit, il est aux études ! », raconte la mère de famille de Matane.

Mme Ross a porté plainte à la police et des enquêteurs lui ont révélé que son fils s’était fait voler son identité bien plus tôt, alors qu’il n’avait que 13 ans.

Je ne sais pas comment c’est arrivé. Est-ce que c’est par la fuite de données chez Desjardins ? Ailleurs sur l’internet ? Je n’en ai aucune idée. Hélène Ross

Le cas de la famille Ross est loin d’être unique. En 2018, 7 personnes de moins de 18 ans se sont fait voler leur identité, selon le Centre antifraude du Canada (CAFC). Ce nombre est passé à 13 en 2019 et à 175 en 2020.

En 2021, les statistiques ont explosé : 1103 enfants et adolescents ont été victimes de vols d’identité, dont 93 % au Québec. Ce nombre élevé pourrait s’expliquer par le vol de données chez Desjardins qui est considéré comme la plus grande fuite d’informations de l’histoire du Québec. Le vol est survenu sur une période allant de 2016 à 2018.

Le CAFC confirme qu’il a observé une hausse des demandes frauduleuses de PCU et de prestations d’assurance-emploi, ce qui a augmenté les statistiques de vols d’identité pour tous les groupes d’âge. Rappelons que la PCU a été mise en place en 2020 pour venir en aide à ceux qui avaient perdu leur emploi à cause de la COVID-19.

« Malheureusement, les mineurs sont à risque de vol d’identité comme les adultes », explique Jeff Horncastle, agent de communication au CAFC.

Ça peut arriver lorsque leurs informations personnelles comme leur date de naissance ou leur numéro d’assurance sociale sont partagées à travers un courriel d’hameçonnage, une fuite d’information ou la perte de leur portefeuille. Jeff Horncastle, agent de communication au CAFC

Grâce à l’identité d’un mineur, les fraudeurs peuvent ouvrir des comptes bancaires ou faire des demandes de prestations, dit M. Horncastle. Selon la loi canadienne, il faut toutefois avoir 18 ans (19 ans dans certaines provinces) pour demander une carte de crédit.

« Mais les fraudeurs peuvent garder les informations et faire une demande de crédit lorsque les victimes atteignent 18 ans », prévient Jeff Horncastle.

Une dette à 18 ans

L’ex-enquêteur à la Sûreté du Québec Paul Laurier craint en effet pour la vie adulte de ces jeunes victimes. « Les voleurs ne sont pas fous. Juste avec la fuite de données chez Desjardins, 9,7 millions de membres ont été touchés, dont plusieurs détenteurs de caisses scolaires. Les fraudeurs, ils n’ont pas brûlé toutes les identités qu’ils possèdent d’un seul coup », avance-t-il.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Paul Laurier, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, spécialisé dans les cas de vols d’identité

Selon ce spécialiste des crimes informatiques, les fraudeurs utilisent souvent l’identité des victimes de moins de 18 ans pour ouvrir des comptes bancaires. Ces comptes servent à déposer de faux chèques ou à faire transiter de l’argent afin de cacher des crimes plus importants.

« À leur 18e anniversaire, ces victimes risquent de se retrouver avec une dette et du mauvais crédit », soutient le policier à la retraite et président de Vigiteck, une firme spécialisée en cyberinvestigation.

« Ça te suit à vie »

Maithé* vit avec cette hantise. Son fils, qui vient de célébrer son 18e anniversaire, fait partie des clients touchés par la fuite de données chez Desjardins. Il avait 15 ans lorsque ses renseignements personnels à la caisse de son école ont été dérobés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le fils de Maithé (prénom fictif) fait partie des clients touchés par la fuite de données chez Desjardins.

« Un numéro d’assurance sociale, ça te suit à vie. C’est ça qui m’embête. Son numéro à lui, il a été vendu à qui ? Il va circuler toute sa vie entre de mauvaises mains ? C’est très inquiétant », dit la mère d’Ahuntsic qui a préféré taire son identité pour éviter de nuire à son garçon.

Je me préoccupe pour sa vie d’adulte. Maithé

« Son petit compte avec une couple de centaines de dollars, les voleurs ne feront rien avec ça. Mais peut-être que ses données personnelles ont été mises de côté en attendant qu’il ait 18 ans. Je suis plus inquiète maintenant que lorsqu’il était mineur », explique Maithé.

Éric Parent, expert en cybersécurité, confirme que les données personnelles sont plus difficiles à utiliser pour commettre des crimes lorsque les victimes sont mineures. « Dans la majorité des cas, les ados n’ont pas des sommes importantes dans leur compte bancaire. On n’est pas censé être capable de commander de cartes de crédit à leur nom, mais c’est arrivé, des erreurs farfelues, par le passé. Des gens décédés ont obtenu du crédit », nuance-t-il.

Pour cet expert, la mise en place d’une preuve d’identité numérique est essentielle pour prévenir un bon nombre de vols d’identité. « Actuellement, les banques nous demandent de nous identifier avec le nom de jeune fille de notre mère. Mais cette information, elle se trouve sur le profil Facebook de beaucoup de monde si on cherche le moindrement », affirme le président-directeur général d’Eva Technologies, qui déplore que les fraudeurs aient la vie trop facile.

Chantal Corbeil, porte-parole du Mouvement Desjardins, assure qu’« avec le temps, les données personnelles perdent de la valeur pour les fraudeurs ». Elle ajoute que son organisation a implanté un « Bureau de la sécurité », en 2019, pour protéger les données personnelles de ses membres et lutter contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers, entre autres.

L’Agence du revenu du Canada assure quant à elle que dès qu’elle soupçonne qu’un vol d’identité a été commis, elle peut « verrouiller [le compte d’un particulier] afin d’empêcher des transactions, réaliser des analyses détaillées et communiquer avec les victimes potentielles ».

* Prénom fictif

Comment savoir si son identité a été volée ? L’agence de crédit TransUnion admet que les données personnelles des mineurs sont particulièrement vulnérables « car une fraude peut durer des années si elle n’est pas détectée », lit-on sur le site web de l’entreprise américaine. « Cela peut se poursuivre jusqu’à ce qu’une [victime] ait 18 ans ou jusqu’à ce qu’elle essaie pour la première fois de demander un crédit. » Si votre enfant commence à recevoir du courrier normalement adressé à un adulte (comme des promotions de cartes de crédit prépayées ou des offres financières), il a potentiellement été victime d’un vol d’identité, explique l’agence de surveillance de crédit. Si l’Allocation canadienne pour enfants ne vous est plus versée, c’est aussi un indice à surveiller. En cas de vol d’identité, le Bureau de la concurrence du Canada recommande de signaler la fraude à son institution financière, au Centre antifraude du Canada et à la police.