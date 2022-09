« Je suis dévastée, je suis en colère », dit Melissa Harp, une résidante de Weldon dont le beau-frère a été tué dimanche. Wes Petterson, 77 ans, fait partie des 10 victimes des attaques à l’arme blanche survenues sur le territoire de la nation crie de James Smith et du village de Weldon, en Saskatchewan.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ces hommes feraient quelque chose comme ça », ajoute Mme Harp. « Toute la communauté est ébranlée […] vous pensez que votre communauté est sécuritaire, et ce n’est pas le cas, maintenant vous ne vous sentez plus en sécurité », laisse-t-elle tomber.

« Les enquêteurs ont confirmé qu’il y a dix victimes décédées », a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en début d’après-midi lundi. « Nous prévoyons de publier plus de détails sur les victimes plus tard dans la journée. » Le compte des blessés a cependant été revu à la hausse, passant de 15 à 18 personnes.

En conférence de presse lundi, le premier ministre Justin Trudeau a dit s’être entretenu avec les dirigeants de la nation crie de James Smith et son homologue de la Saskatchewan, Scott Moe, « pour souligner que le gouvernement fédéral continuera d’être là avec les ressources nécessaires ». M. Trudeau a également dit que « les drapeaux des édifices fédéraux en Saskatchewan ont été mis en berne, et que le drapeau de la tour de la Paix [à Ottawa] a aussi été mis en berne » en signe de solidarité.

Le premier ministre Trudeau a invité la population à suivre les directives des forces de l’ordre et à partager des informations qui pourraient mener à l’arrestation des suspects. « Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, vous pouvez vous rendre sur espoirpourlemieuxetre.ca pour en savoir plus sur comment obtenir du soutien », a-t-il ajouté.

Ni la GRC ni les autorités de la Première nation touchée n’avaient encore confirmé le nom des victimes lundi matin, mais plusieurs autres médias ont identifié M. Petterson, citant d’autres résidants de Weldon. Mme Harp dit avoir appris la nouvelle de sa fille. Selon elle, M. Petterson était un homme au « bon cœur » et un « pilier de la communauté ».

Des médias incluant CBC et APTN ont aussi identifié Lana Head, 49 ans, comme l’une des victimes des attaques sur le territoire de la nation crie de James Smith.

« C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés », a déclaré par communiqué dimanche soir le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), Bobby Cameron. « Nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple. » La FSIN représente 74 Premières nations de la Saskatchewan, incluant James Smith.

Les autorités de la nation crie de James Smith et de la FSIN en étaient à discuter des prochaines étapes et n’ont pas formulé d’autres commentaires lundi matin. Une conférence de presse doit avoir lieu dans les prochains jours, indique la porte-parole de la FSIN Tina Pelletier.

La chasse à l’homme se poursuit

« Malheureusement, les deux hommes sont toujours en liberté, et ce malgré les efforts incessants de la GRC et du service de police de Regina », a indiqué le chef du corps policier municipal, Evan Bray, dans une vidéo sur Twitter lundi matin. « Nous n’arrêterons pas cette enquête jusqu’à ce que nous ayons ces deux-là en détention », a-t-il assuré, invitant le public à contacter la police pour partager des informations permettant de mettre la main au collet des suspects.

Les suspects, Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, font dorénavant face à plusieurs accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, entre autres. « Des mandats d’arrêt ont été lancés contre eux », a indiqué la GRC par communiqué lundi. « D’autres accusations sont prévues au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. »

Damien mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 155 livres. Il a des cheveux noirs et des yeux bruns. Myles mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 240 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC, VIA ASSOCIATED PRESS Les suspects Damien Sanderson et Myles Sanderson

Ils pourraient se déplacer dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation SK 119 MPI, selon les informations dévoilées par la GRC dimanche.

Les Sanderson auraient été aperçus dans ce véhicule peu avant midi à Régina, la capitale de la province. Une alerte de la GRC recommande de faire preuve de prudence dans la région, et de ne pas approcher les suspects, mais de signaler leur présence en composant le 911.

« Le nerf de la guerre dans tout ça, c’est la coopération du public », opine Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC. Il est en outre important « d’avoir une communication de tous les instants avec les corps policiers municipaux » dans ce genre d’opération, poursuit-il.

Bien que la GRC ait déployé un « maximum de ressources » pour appréhender les suspects, elle est sans doute « débordée », selon M. Bourduas, notamment en raison de l’ampleur des évènements. Le corps policier fédéral enquêtait dimanche sur 13 scènes de crime, a indiqué la commandante du détachement de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, en conférence de presse.