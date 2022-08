Une compagnie poursuit le gouvernement fédéral pour 21 millions de dollars pour avoir renoncé à acheter 10 millions de tests de COVID-19 qui devaient être fabriqués à Montréal. Ces tests avaient été inventés par des chercheurs de l’Université McGill.

Mathieu Perreault La Presse

Cryopak Industries et Launchwork CDMO, des filiales de la compagnie canado-américaine Integreon Global, affirment investi près de huit millions fin 2020 pour mettre sur pied cette ligne de production à leur usine d’Anjou. Cela inclut plusieurs centaines de milliers de dollars pour acheter des matières premières à l’Université McGill, qui avait fait une production pilote de 15 000 tests à l’automne 2020.

La poursuite, qui inclut 13 millions en pertes de profit et d’occasion d’affaires, indique que Cryokak, Launchwork et Canadienzyme, la compagnie mise sur pied par les inventeurs de McGill, Martin Schmeing et Don Van Heyel, avaient répondu à la fin de l’été 2020 à un appel d’offres du gouvernement fédéral pour une ligne de production entièrement canadienne pour ces tests, pour un 2,10 $ par test, soit 21 millions.

Le prix semble normal à M. Schmeing, qui n’a pas été impliqué dans les négociations avec le gouvernement. « Ce que je trouve dommage, c’est que ce test canadien n’a pas pu être utilisé au Canada », dit-il en entrevue. La technologie pourra par contre être utilisée pour des tests pour d’autres microbes et maladies.

Launchwork est une compagnie qui fabrique à contrat des médicaments et autres produits médicaux et Cryopak se spécialise dans l’emballage à température contrôlée. Les tests devaient être fournis en mars 2021.

En novembre 2020, le ministère des Services publics a indiqué que la marge de profit sur les tests (29,8 %) était trop élevée. Après d’autres discussions, le contrat a été annulé en janvier. Cryopak et Launchwork affirment que le gouvernement fédéral aurait dû indiquer plus tôt dans les négociations que le prix de 2,10 $ par test était trop élevé.

Les ministères de la Justice, de la Santé, des Services publics et de l’Industrie n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur la poursuite.