En parlant d’une « étape intermédiaire » à entreprendre, la Santé publique recommande que la Fonderie Horne atteigne d’ici cinq ans un plafond de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube dans l’air, un chiffre qui demeure cinq fois plus élevé que la norme actuelle.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Pour l’arsenic, on considère qu’une concentration moyenne annuelle de 15 ng/m3 est une valeur qui va permettre de protéger contre les effets adverses à la santé pour les jeunes enfants, pour les enfants à naître. […] C’est une valeur intérimaire en attendant d’y arriver. Et il faut l’atteindre le plus rapidement possible », a expliqué mercredi le conseiller scientifique de la Santé publique, le Dr Mathieu Valcke, en ajoutant qu’il serait réaliste de le faire d’ici cinq ans.

S’il est vrai que ce chiffre « demeure plus élevé que la norme de 3 ng/m⁠3 », l’expert a insisté sur le fait que cette recommandation est d’abord présentée « dans une perspective de protéger » les plus jeunes, en prévenant notamment « une baisse du quotient intellectuel » dans leur développement.

« La norme de 3 s’oriente davantage autour du souci de protéger une exposition qui va durer durant toute la vie, afin de prévenir l’apparition de cancers. C’est donc une étape intermédiaire, en chemin vers l’atteinte de la norme », a réitéré M. Valcke, pour qui une émission de 15 ng/m⁠3 contribuera tout de même « à réduire le risque de cancer du poumon pour les générations à venir ».

Québec recommande qu’en aucun cas, la concentration maximale quotidienne d’émissions d’arsenic ne surpasse pas 200 ng/m⁠3. La Fonderie Horne, propriété de la multinationale Glencore, rejette actuellement dans l’air jusqu’à 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube, soit 33 fois plus que la norme québécoise, qui est un concentration maximale de 3 ng/m⁠³ dans l’air.

« On s’attend à ce que les niveaux que nous proposons soient pris en compte dans la poursuite des démarches que mène le gouvernement », a indiqué mercredi le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse. « Il faut redonner à la population un environnement et un milieu de vie dans lesquels ils peuvent avoir confiance, et ce le plus vite possible », a-t-il insisté, en maintenant que l’objectif demeure d’atteindre la norme de 3 ng/m⁠3.

La capacité de l’usine pas prise en compte

Fin juillet, La Presse avait rapporté que la Fonderie Horne a proposé au gouvernement Legault d’implanter un plafond d’émission d’arsenic situé entre 20 et 64 ng/m⁠3 d’ici 2027. La Santé publique avoue d’emblée ne pas avoir pris en considération cette cible de l’entreprise, en formulant sa recommandation. Ce sera donc au ministère de l’Environnement de trancher.

« L’idée est de proposer une valeur d’exposition qui va nous permettre de nous assurer de protéger la population. […] Ça ne signifie pas nécessairement que dès qu’on la dépasse qu’il y a automatiquement des effets qui vont apparaître. On se donne une balise », a renchéri le Dr Valcke.

Pour les émissions de plomb, la Santé publique recommande le respect de la norme annuelle de 100 ng/m⁠3 en moyenne, ainsi qu’un maximum quotidien de 350 ng/m⁠3. Le cadmium, lui, devrait être limité à un maximum quotidien de 30 ng/m⁠3, indiquent les autorités sanitaires.

En juillet, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) avait aussi conclu que, sur une période de 70 ans, un nombre excédent de citoyens de Rouyn-Noranda, entre un et 14, développeraient un cancer si l’entreprise Glencore ne diminue pas la concentration d’arsenic dans l’air produit par la Fonderie Horne.

La Ville veut atteindre la norme

Plus tôt, lundi soir, le conseil municipal de Rouyn-Noranda a adopté à l’unanimité une résolution demandant que « les activités de la fonderie Horne visent l’atteinte des normes environnementales en vigueur pour l’ensemble des métaux lourds et des particules fines rejetées dans l’air ».

Cette résolution, formulée à l’attention du gouvernement du Québec, vient s’ajouter à celle du 13 juin dernier qui demandait notamment un plan d’action interministériel centré sur la santé des citoyens de Rouyn-Noranda. Le conseil municipal a également demandé lundi soir que la prochaine autorisation ministérielle délivrée à Glencore par le ministère de l’Environnement prévoie des plafonds quotidiens d’émission.

Québec a nommé jeudi dernier Hélène Proteau comme administratrice d’État chargée de la coordination de l’action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Il s’agissait là aussi d’une demande du conseil municipal et de la mairesse, Diane Dallaire.

Avec Jean-Thomas Léveillé, La Presse, et La Presse Canadienne