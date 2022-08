Il fera chaud, très chaud ce week-end dans le Grand Montréal, et un peu partout sur le sud de la province, à l’aube de la fin des vacances de la construction. Des températures ressenties oscillant autour de 40 degrés sont attendues dans la métropole samedi et dimanche, mais devraient chuter en début de semaine prochaine.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ça risque d’être quand même désagréable », lance la météorologue chez Environnement Canada, Marie-Lou Payette. « C’est le facteur humidex qui sera surtout assez élevé », ajoute-t-elle.

Samedi, le mercure atteindra 32 degrés à son apogée, sur l’île de Montréal, mais en ajoutant le facteur humidex, la température ressentie oscillera plutôt autour des 42 degrés au thermomètre. Plusieurs autres municipalités du Grand Montréal devraient aussi ressentir cette forte chaleur. La situation sera similaire au sud, notamment dans la vallée de l’Outaouais et la région du Pontiac, ainsi qu’en Mauricie ou en Estrie, où on attend des températures ressenties autour de 40 degrés.

Cette chaleur devrait également se poursuivre dimanche, quoiqu’elle risque d’être « tempérée » par les averses prévues dans plusieurs régions, a indiqué Mme Payette.

Dès lundi, toutefois, les températures redescendront rapidement, pour passer même sous les normales de saison, avec 20 degrés attendus à Montréal notamment. « Ça va être un changement drastique de température entre dimanche et lundi », prévient d’ailleurs la météorologue à ce sujet.

Mises en garde et conseils

En temps de forte chaleur, l’agence fédérale conseille aux citoyens de boire beaucoup d’eau, de rester l’intérieur ou à l’ombre si possible, et de ne pas faire trop d’efforts physiques à l’extérieur, pour éviter les coups de chaleur ou les maux de tête. « Globalement, on suggère toujours de faire attention à comment vous vous sentez. Il faut prendre ça molo en bon québécois. Et on ne laisse pas d’animaux dans la voiture, c’est important », signale la météorologue.

Réduisez vos risques liés à la chaleur. Organisez vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée. Si vous travaillez à l’extérieur, prenez régulièrement des pauses dans un endroit frais. Environnement Canada, dans un bulletin spécial

Des températures aussi chaudes en août ne sont pas particulièrement inhabituelles, rappelle toutefois Mme Payette. « On est vraiment dans la période de l’année où c’est récurrent que ça se répète », observe-t-elle.

En fait, la chaleur qui pèse présentement sur le Québec provient d’un système météorologue venant du nord de l’Ontario, avec un front froid. C’est toutefois à l’avant de ce système qu’on retrouve des vents venant sud-ouest, accompagnés d’une chaleur et d’une forte humidité provenant plutôt du sud de l’Ontario. « C’est une fois ce creux passé que la chaleur va se dissiper dès lundi », conclut Marie-Lou Payette.