(Montréal) Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a fait faux bond à la Conférence internationale sur le sida, qui s’ouvrait vendredi matin au Palais des congrès. Une absence décriée par Ken Monteith, directeur général de l’organisme Cocq-Sida.

Mathieu Perreault La Presse

« C’est décevant, a dit M. Monteith. Normalement le pays hôte délègue toujours un ministre à la cérémonie d’ouverture. Harjit Sajjan n’a même pas fait de déclaration en vidéo. »

Une manifestation d’une douzaine de personnes a par ailleurs dénoncé, pendant la cérémonie d’ouverture, le gel du financement fédéral pour le VIH/sida depuis 2008. « Nous avons fait la manifestation en silence par respect pour le dévoilement de la courtepointe pour le sida, qui avait lieu à ce moment », dit M. Monteith.

Au début de la cérémonie d’ouverture, une manifestation plus bruyante avait dénoncé le nombre élevé de morts du sida dans le monde. « Dans les pays du sud global, il y a eu une forte interruption des traitements et du dépistage, dit M. Monteith. Mais même ici il y a eu des problèmes, le nombre de dépistages a baissé de 17 % entre 2019 et 2020 et la situation n’est pas encore rétablie. »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoyait avant la pandémie qu’il n’y aurait que 500 000 nouveaux cas de sida dans le monde en 2021, mais il y en a finalement eu 1,5 million.