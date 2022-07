Course à la direction du Parti conservateur

Nouvelle mise en garde d’Alain Rayes

(Ottawa) La « haine » et la « colère » que propage Pierre Poilievre dans le cadre de la course à la direction menacent « le parti le pays, et l’avenir de nos enfants et petits-enfants », s’inquiète le conservateur Alain Rayes, un pro-Charest.