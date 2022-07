Une employée noire qui avait dénoncé une blague à connotation raciste faite par la directrice de la boutique où elle travaillait avant d’être congédiée a gagné sa cause, a annoncé lundi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Lila Dussault La Presse

Selon les faits rapportés par le jugement du 20 juillet dernier, l’employée travaillait dans une boutique Entrepôt de la lunette quand elle a été témoin d’une blague raciste à propos d’une personne noire faite par un client à la directrice, en sa présence.

Comme l’employée – seule personne noire à travailler à cet endroit – se trouvait au travail, elle a préféré ne pas exprimer sa réaction, indique la CDPDJ par communiqué.

Mais le soir même, lors d’un souper d’équipe, la directrice raconte à nouveau la même blague raciste. « Cette fois, l’employée exprime son malaise et sa désapprobation, précise la Commission. Sa patronne juge sa réaction trop personnelle. »

Dans le jugement, il est possible de lire que « lors du quart de travail suivant de l’employée, la directrice s’excuse et exprime ses attentes : l’employée, encore secouée, doit malgré tout montrer une attitude avenante et positive face à la clientèle et envers ses collègues. »

L’employée va par la suite publier un commentaire à ce propos sur sa page Facebook privée, « sans mentionner l’évènement en question et sans identifier son employeur ».

Le lendemain, elle est congédiée.

« Il y a eu une banalisation [de la discrimination], une exacerbation, et ça a abouti à un congédiement de l’employée, dénonce en entrevue Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission. Il en va de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que le milieu de travail est exempt de toute discrimination, dont celle-là, à caractère raciste. »

Congédiement discriminatoire

L’employée a décidé de porter plainte à la CDPDJ, qui a émis des recommandations à l’endroit de l’entreprise. Celles-ci étant restées sans suite, la cause a été portée devant le Tribunal des droits de la personne.

Dans son jugement, le Tribunal estime que la victime a témoigné de façon « sobre, digne et crédible du sentiment d’injustice d’avoir été congédiée pour avoir manifesté un désaccord ainsi que des émotions et des craintes qu’elle vit toujours. »

Le Tribunal a conclu qu’il s’agissait d’un congédiement discriminatoire fondé sur la couleur et la race. Il a précisé qu’un « employeur ne peut exiger d’une employée blessée par un comportement raciste au travail ou à l’occasion du travail, qu’elle agisse comme si elle n’en souffrait pas ».

L’employeur a été condamné à verser des dommages de 10 000 $ à l’employée.

La pointe de l’iceberg

« Une plainte, c’est un peu la pointe de l’iceberg, rappelle Mme Pierre. C’est caché derrière une multitude d’autres de cette nature. »

D’avril 2021 à mars 2022, la Commission a ouvert 512 dossiers d’enquête, indique Dalia Alachi, agente d’information à la Commission. Parmi ces dossiers, 27 % concernaient des plaintes de discrimination fondée sur le motif « race » ou couleur (138 dossiers). Et 34 dossiers concernaient des plaintes de discrimination fondée sur le motif « race » en milieu de travail, précise-t-elle.

« La Commission est satisfaite de ce jugement qui démontre que les propos racistes sont inacceptables et que les employeurs doivent protéger les membres de leur personnel des effets de la discrimination dans le milieu de travail », a déclaré Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ.