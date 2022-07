Une tornade a bel et bien frappé la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides, samedi. Des milliers de clients d’Hydro-Québec sont encore une fois privés d’électricité dans la région.

Vincent Larin La Presse

« Sans y être allé en personne, on peut dire à 90 % que c’était une tornade, même si on ne sait pas de quelle force elle était », a indiqué dimanche le météorologue à Environnement Canada, Peter Kimbell.

Rappelons que selon les procédures, Environnement Canada se doit d’envoyer des ressources sur le terrain afin de confirmer le passage d’une tornade, un phénomène rare, mais pas inhabituel en été au Québec.

Parmi les indices répertoriés jusqu’ici sur les nombreuses images d’internautes publiés samedi, la présence d’arbres dont les troncs ont carrément été sciés par la force du vent. « Donc [il y avait] des rafales au moins jusqu’à 130 km/h, mais ça peut aller plus haut encore », précise Peter Kimbell.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK QUÉBEC VORTEX Une tornade a frappé la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides, le samedi 23 juillet en fin d’après-midi.

Peu après cette entrevue, Environnement Canada a publié un bref bilan selon lequel une tornade a bel et bien frappé la municipalité des Laurentides.

« Les vents destructeurs ont fortement endommagé des habitations et brisé/déraciné de nombreux arbres. Une analyse est en cours afin de déterminer la force de cette tornade », y précise-t-on.

Dimanche matin, quelques 583 résidences étaient toujours privées de courant à Saint-Adolphe-d’Howard, dont presque tous les riverains du lac Saint-Joseph, selon le site Info-pannes d’Hydro-Québec.

Or, un porte-parole de la société d’État, Alain Paquette, a précisé en entrevue que ce nombre était en fait beaucoup plus élevé. Plus de 2000 clients seraient en fait privés d’électricité dans la région des Laurentides, principalement dans les municipalités de Saint-Adolphe-d’Howard et à Saint-Agathe-des-Monts.

« On constate des dommages majeurs, importants. Le premier défi c’est de pouvoir accéder au réseau d’Hydro-Québec. Plusieurs chemins sont encombrés, donc on doit les désencombrer, puis faire les travaux nécessaires », explique M. Paquette.

Les vents violents et la possible tornade ont dû rappeler de mauvais souvenirs aux résidants du coin qui, à la fin mai, avaient déjà goûté à un phénomène semblable qui avait privé d’électricité jusqu’à 550 000 clients d’Hydro-Québec à l’échelle de la province au plus fort de la tempête.

Il ne s’agit pas de seule région du Québec a avoir subi les affres de la météo samedi.

Dans le secteur des Escoumins, sur la Côte-Nord, des rafales à 96 km ont endommagé certaines structures, indique Environnement Canada.

Aussi, des grêlons jusqu’à 5 centimètres de diamètre ont été observés dans certaines localités en Outaouais, dans les Laurentides, et dans le nord de Lanaudière.