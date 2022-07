Steve Blackburn, André Gagné, William Deschênes et Tommy Tardif étaient bien heureux de compléter leur dernière journée de travail avant les vacances de la construction.

Ce sont plus de 150 000 travailleurs de la construction qui entameront leurs vacances d’été ce vendredi jusqu’au 6 août inclusivement, après une année fort occupée sur les chantiers.

Audrey Pilon-Topkara La Presse

« J’ai hâte de décrocher et de sortir de la ville. Je pars deux semaines sur ma terre à bois à Saint-Côme. C’est un repos bien mérité », raconte André Gagné, contremaître rencontré par La Presse sur un chantier de construction au cœur du centre-ville de Montréal.

Ses collègues et lui en sont tous à leur dernier quart de travail et ont bien hâte de profiter de leurs deux semaines de vacances estivales, comme le veut la tradition depuis 1971.

« Je reste au Québec. On va voir mes beaux-parents dans le nord et aller à la plage avec mes enfants », s’enthousiasme Steve Blackburn, surintendant de chantier, qui ne compte pas restreindre ses activités malgré le prix de l’essence avoisinant les deux dollars.

Ces deux semaines de vacances sont plus que bienvenues du côté de Chantal Bill, manœuvre en coffrage. « Mon travail est très physique. Je vais prendre ça relax avec mes deux enfants », indique-t-elle, tout sourire.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE Dernier jour de travail pour Chantal Bill, juste avant les vacances de la construction.

Environ 80 % des travailleurs de l’industrie de la construction seront en vacances du 22 juillet jusqu’au 6 août à minuit, soit plus de 150 000 travailleurs et 20 000 employeurs.

La grande majorité des chantiers de construction du Québec seront donc fermés durant cette période.

Une année chargée

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a transmis au cours des dernières semaines près de 182 000 chèques de vacances aux travailleurs de la construction de la province, pour une somme totalisant plus de 553 millions de dollars.

Cela représente une hausse de 10 % par rapport à l’été dernier, où une somme de 503 millions avait été versée.

À noter que ce sont les employeurs qui versent mensuellement à la CCQ les indemnités pour les jours fériés chômés et les vacances, prévues aux conventions collectives.

Cette variation s’explique principalement par la remontée en 2021 de l’activité sur les chantiers de construction.

En effet, il s’est travaillé 196,2 millions d’heures dans l’industrie de la construction en 2021, ce qui représente une hausse de 21 % par rapport à 2020, une année marquée par les fermetures de chantiers en raison de la pandémie.

Il s’agit du plus haut volume d’activité enregistré, dépassant ainsi le sommet de 177 millions d’heures, atteint en 2019.

Ces données traduisent donc une hausse du nombre de travailleurs ainsi que des heures travaillées sur les chantiers.

En plus de l’accroissement de l’activité, l’agent de prévention en santé et sécurité Yves Bédard souligne que la pandémie a donné du fil à retordre à l’industrie, qui en ressent encore les conséquences. « On vit avec des contraintes importantes : la hausse du prix des matériaux, la pénurie de certains matériaux, sans oublier la pénurie de main-d’œuvre », énumère-t-il.

PHOTO MORGANE CHOQUER, LA PRESSE « Les vacances de la construction tombent toujours à point ! », s’exclame Yves Bédard.

Le travailleur qui était chargé de la gestion de la COVID-19 sur les chantiers ajoute qu’il était très difficile pour les ouvriers d’effectuer leur travail avec les restrictions sanitaires, notamment à cause du port de visières et de masques dans un environnement souvent chaud, poussiéreux et cloisonné.

M. Bédard croit que les vacances ne pourraient pas mieux tomber. « Tout le monde est content de partir. Je pars au Nouveau-Brunswick et au Saguenay avec ma famille. On va faire plusieurs kilomètres de route, alors disons que je suis content que l’essence ne soit pas à 2,50 $ », confie-t-il en riant.

Attention aux routes et à la chaleur

La Sûreté du Québec (SQ) renforcera ses opérations sur les routes, les sentiers et les plans d’eau lors de la période des vacances de la construction, qui représente le moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé, d’après le corps policier.

Rappelons qu’environ le tiers des Québécois prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d’augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier.

D’ailleurs, l’organisme Mobilité Montréal prévient les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 22 juillet, notamment sur l’autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud, sur le pont Pie-IX dans les deux directions et sur l’autoroute 20 à Boucherville, à la hauteur du boulevard De Montarville.

Pour ce qui est de la météo, Environnement Canada a émis vendredi une alerte de chaleur pour la région métropolitaine de Montréal.

Le temps chaud et humide se poursuivra jusqu’à dimanche soir avec des valeurs d’humidex se situant entre 34 et 39 °C en journée. Les nuits demeureront inconfortables avec des températures avoisinant 20 degrés Celsius.

Environnement Canada émet une alerte de chaleur lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.