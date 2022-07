Oeuvres autochtones

Le Vatican dit que ce sont des cadeaux, des groupes les réclament

(Vatican) Les musées du Vatican abritent certaines des œuvres d’art les plus magnifiques au monde, de la chapelle Sixtine de Michel-Ange à des antiquités égyptiennes, en plus d’un pavillon rempli de chars papaux. Mais l’une des collections les moins visitées du musée est devenue la plus contestée à l’approche du voyage du pape François au Canada.