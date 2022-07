Plus de 100 personnes ont été mobilisées pour combattre le feu, appuyées par quatre camions-citernes, dix hélicoptères, ainsi que d’autres équipes de soutien.

Le temps chaud et sec alimentera l’incendie de forêt près de Lytton

(Lytton) Le service des incendies de forêt de Colombie-Britannique met en garde que le temps chaud et sec attendu cette semaine pourrait alimenter davantage l’incendie de forêt situé à l’ouest du village de Lytton alors que les sapeurs continuent de combattre les flammes hors de contrôle.

La Presse Canadienne

Selon les prévisions d’Environnement Canada pour le secteur à l’extrémité nord du canyon du Fraser, on s’attend à un ciel dégagé et à des températures dépassant les 30 degrés Celsius à compter de mardi.

De plus, le service des incendies de forêt souligne qu’un faible taux d’humidité va faire sécher le bois dont s’alimente le brasier qui est passé de 17 à 20 kilomètres carrés depuis la plus récente cartographie aérienne.

Si les flancs sud, est et nord semblent peu actifs, le flanc ouest continue de gagner en force et le terrain dans ce secteur est particulièrement abrupt et « inopérable » pour les pompiers.

Jusqu’ici, le brasier a ravagé au moins six propriétés et a forcé l’évacuation de plus d’une centaine de personnes à l’ouest du fleuve Fraser, au nord-est de Vancouver.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré en conférence de presse lundi que le flanc ouest de l’incendie se dirigeait vers le Parc patrimonial Stein Valley Nlaka’pamux, où un foyer d’incendie isolé a été découvert près de l’accès à un sentier au cours du week-end.

Le Service des incendies de forêt dit collaborer avec la Première Nation de Lytton pour identifier les zones ayant une valeur culturelle particulière et pour déterminer une stratégie appropriée pour les protéger.

Plus de 100 personnes ont été mobilisées pour combattre le feu, appuyées par quatre camions-citernes, dix hélicoptères, ainsi que d’autres équipes de soutien.

Le village de Lytton se remet à peine du passage d’un violent incendie qui a rasé la majorité des infrastructures de la communauté il y a un an.