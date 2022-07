Les automobilistes devront s’armer de patience lors de la visite du pape François à Sainte-Anne-de-Beaupré le 28 juillet prochain. La route 138 de Boischatel à Beaupré sera fermée pendant une bonne partie de la journée. Encore pire : les véhicules lourds et récréatifs devront faire un vaste détour par Saguenay pour circuler, prévient le ministère des Transports.

Lila Dussault La Presse

De 3 h du matin à 15 h de l’après-midi du 28 juillet, la route 138 ouest qui longe le fleuve Saint-Laurent sera fermée entre Boischatel et Beaupré, près de Québec, soit sur presque toute la longueur de l’île d’Orléans située en face.

Les véhicules légers pourront faire des détours par des voies de contournement locales.

En revanche, tous les véhicules lourds, incluant les véhicules récréatifs, les véhicules tirant une remorque ou une roulotte, les autobus et les minibus devront faire un détour par Saguenay, via les routes 175 et 172.

En d’autres termes, pour ces véhicules, le trajet Québec Tadoussac qui se fait habituellement en 210 kilomètres sera de 336 kilomètres.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) précise aussi que d’autres entraves de courte durée seront nécessaires entre les 27 et 29 juillet pour permettre le passage du convoi du pontife. Leurs localisations ne seront pas dévoilées à l’avance par mesure de sécurité.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture de la R-138 de Boischatel à Beaupré le 28 juillet.

Navette obligatoire pour la messe

Rappelons que le pape François effectue à partir du 24 juillet un pèlerinage qu’il qualifie de « pénitentiel » au Canada, pendant 7 jours. Le souverain pontife profitera de ce voyage pour présenter les excuses officielles de l’Église aux Autochtones pour les exactions passées.

Les gens qui ont pu obtenir un billet pour la messe papale du 28 juillet à Sainte-Anne-de-Beaupré devront être matinaux. Ils devront obligatoirement emprunter une des navettes disponibles pour s’y rendre à partir du centre Vidéotron de Québec ou de Mont-Sainte-Anne. Elles seront en service de 5 h à 7 h. La messe, elle, commence à 10 h.

La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré accueillera environ 1600 personnes. Quelque 10 000 autres pourront écouter la messe sur de grands écrans à l’extérieur du monumental édifice, dont 70 % des billets étaient réservés pour les communautés autochtones. Les quelque 2000 billets pour le public en général se sont envolés en 10 minutes.

La messe sera également diffusée sur écran géant sur les Plaines d’Abraham et dans les 143 salles de la chaîne de cinéma Guzzo de la région montréalaise.

Avec l’Associated Press et La Presse Canadienne