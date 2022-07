(Halifax) L’épouse de l’homme responsable de la tuerie de masse survenue en 2020 en Nouvelle-Écosse a commencé à raconter son histoire pour la toute première fois, vendredi matin, à la commission d’enquête publique portant sur la tragédie.

La Presse Canadienne

Les commissaires ont entendu que Lisa Banfield a été battue et grièvement blessée par le tueur juste avant qu’il ne commence sa tuerie la nuit du 18 avril 2020. Elle a déclaré aux policiers et aux enquêteurs de la commission qu’elle s’est sauvée dans un boisé avant d’en ressortir plus tard pour alerter les services d’urgence que son mari était toujours en cavale le matin du 19 avril.

À ce moment-là, le suspect était déguisé en gendarme et conduisait un véhicule maquillé en autopatrouille de la GRC.

La commission examinant la fusillade de masse des 18 et 19 avril 2020 a accepté de laisser Mme Banfield témoigner sans être contre-interrogée par des avocats représentant d’autres parties, principalement parce qu’elle pourrait être traumatisée en ayant à revivre la violence qu’elle a endurée.

Les commissaires ont exempté Mme Banfield d’avoir à répondre à des questions sur ses 19 ans de relation violente avec le tueur.

L’avocate de la commission Gillian Hnatiw a posé une série de questions à Mme Banfield au sujet des premiers moments de sa rencontre avec l’auteur de la tuerie. Une relation qui a débuté en 2001 lorsqu’ils se sont rencontrés dans un bar du centre-ville d’Halifax.

Lisa Banfield a relaté qu’il s’était présenté à leur premier rendez-vous avec deux douzaines de roses. « Je me suis dit que c’était exagéré », a-t-elle mentionné d’un ton plat.

Elle a ensuite raconté comment, ce même soir, elle avait été impressionnée par sa réaction quand sa voiture a été emboutie par une jeune conductrice. Mme Banfield a mentionné que l’homme s’était montré poli et serein malgré la malchance.

« Je me suis dit, c’est un bon gars », s’est-elle rappelée.

Certains proches des victimes assistent à l’audience, vendredi, au centre des congrès d’Halifax.

Mme Banfield est accompagnée de deux de ses sœurs prénommées Janice et Maureen.

Me Hnatiw a montré une série de photos à Mme Banfield, où l’on peut voir le chalet du couple et l’« entrepôt » de Portapique. L’une des images prises à l’intérieur de l’entrepôt montre la fameuse imitation de véhicule de patrouille de la GRC.

Plus tôt cette semaine, la commission a publié un document basé sur des preuves fournies par Mme Banfield lors d’entretiens avec la GRC et de l’enquête détaillant la longue histoire de violence du tueur à son encontre.

L’avocat Michael Scott, dont le cabinet représente les familles de 14 des victimes, affirme que la décision de l’enquête de limiter les interrogatoires laissera planer des doutes sur le témoignage de Mme Banfield.

Pendant les 13 heures qu’a duré la tuerie, l’auteur a fait 22 morts, dont une femme enceinte et une policière. Il a été abattu par deux gendarmes le matin du 19 avril 2020.