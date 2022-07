Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador Ghislain Picard et la ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu étaient présents pour l’annonce d’une entente régionale en éducation pour 22 communautés autochtones un peu partout au Québec.

(Kahnawake) L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) n’exclut pas de recourir aux tribunaux contre la loi 96 du gouvernement de François Legault. La réforme de la Charte de la langue française, perçue comme un frein à la réussite éducative des enfants autochtones, a été dénoncée lors de l’annonce jeudi du gouvernement fédéral d’un milliard de dollars pour l’éducation.

Mylène Crête La Presse

Le chef Ghislain Picard a indiqué qu’il s’agissait d’un processus exigeant et que par conséquent le leadership autochtone du Québec devra prendre le temps de réfléchir avant de prendre sa décision.

La réforme de la Charte de la langue française adoptée en mai a fait du français la seule langue officielle et commune du Québec. Elle ne s’applique pas dans les communautés autochtones, mais touche quand même plus de la moitié des élèves des Premières Nations qui, faute d’école dans leur communauté, doivent fréquenter l’école en français même s’ils ont l’anglais ou une langue autochtone comme langue maternelle. Plusieurs d’entre eux ont ainsi plus de difficulté à obtenir leur diplôme d’études secondaires, fait valoir l’APNQL.

L’impact de cette réforme a été soulevé lors de l’annonce d’une entente régionale en éducation pour 22 communautés autochtones un peu partout au Québec. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le chef Picard étaient présents.

L’enveloppe totalise 1,1 milliard, dont 310,6 millions d’argent frais, et sera répartie sur cinq ans. Cette somme doit permettre aux communautés à développer un programme scolaire adapté à leurs cultures, recruter ou maintenir en poste 600 enseignants et spécialistes, mieux financer le transport scolaire, améliorer la réussite scolaire et augmenter le nombre de diplômés du secondaire.

La conférence de presse a été suivie d’une cérémonie de signature de l’entente. Des chefs autochtones et des représentants du milieu de l’éducation de ces 22 communautés sont présents à la Kahnawake Survival School où se déroule l’évènement.

D’autres détails suivront.