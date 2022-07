La question revient au cœur des discussions chaque fois que le mercure grimpe. Les résidants de l’île de Montréal ont peu d’endroits où s’adonner à la baignade dans le fleuve. Une question de propreté, de sécurité ou de manque d’installations ? La Presse a dressé un état des lieux à partir de récents articles.

La Presse

Trop pollué, le fleuve ?

Pour mesurer la qualité de l’eau pour la baignade, on vérifie le taux de coliformes fécaux – la présence de la bactérie E. coli est un indicateur que des bactéries pathogènes contaminent l’eau.

Qu’en est-il du taux d’E. coli dans l’eau du fleuve à Montréal ? Il est très bas. « La qualité de l’eau est excellente, 90 % du temps », dit André Bélanger, de la Fondation Rivières.

La qualité de l’eau baisse dans les heures qui suivent une grosse pluie parce que le trop-plein des égouts est rejeté dans le fleuve. « Mais 24 heures après la pluie, tout est revenu à la normale », dit M. Bélanger. Et pour cause : avec un débit de 10 000 m⁠3 à la seconde, le surplus d’E. coli est rapidement dilué.

Judith Lachapelle, La Presse

Un enjeu de sécurité

C’est en raison du fort courant et des risques liés à la navigation qu’il est difficile d’aménager des plages dans la région montréalaise.

À titre d’exemple, la Société du Vieux-Port de Montréal estime qu’il est trop dangereux d’installer un bain portuaire dans le bassin Jacques-Cartier en raison de la circulation des navires de croisière. Cela n’a pas toutefois pas empêché le Vieux-Port de Québec de trouver un endroit sécuritaire pour aménager un tel bain.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Des gens se lancent dans le bassin Jacques-Cartier pour le Grand Splash 2022.

Alia Hassan-Cournole, conseillère associée à la mairesse Valérie Plante, espère pouvoir trouver une solution prochainement. « On est en train de continuer à faire des études. On ne veut pas attendre encore une dizaine d’années pour l’accès à la baignade. On n’en est plus là », dit-elle.

Judith Lachapelle et Henri Ouellette-Vézina, La Presse

Projets à venir

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE À Lachine : Un nouvel espace de baignade public serait situé « entre le parc René-Lévesque et le nouveau parc riverain [de Lachine] », a annoncé Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE À Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : En raison de la forte contamination des sédiments, qui rend l’endroit impropre à la baignade, il n’est pas encore possible de se baigner dans le fleuve à la plage de l’Est, inaugurée en juin 2021. « La décontamination, c’est la prochaine étape », a expliqué la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE À Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : À la promenade Bellerive, un parc linéaire qui épouse le littoral sur plus de 2 km. « Ce sera bientôt possible de s’y baigner, a promis la mairesse Valérie Plante en campagne électorale. Dès cet été ? Pas certain. Lors de ma dernière visite, à la mi-mai, les travaux n’étaient pas encore commencés », nous révèle notre chroniqueur Alexandre Pratt. 1 /3





