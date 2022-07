« L’utilisation de ce mot est blessante pour plusieurs au sein de nos auditoires et de nos équipes, et nous en sommes profondément désolés », soutient la direction dans un communiqué publié mercredi.

La Société Radio-Canada présentera des excuses au plaignant pour l’utilisation du « mot en n » lors d’une émission de radio à l’été 2020, tel qu’exigé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Mélanie Marquis La Presse

Radio-Canada fera toutefois appel de la décision de l’organisme fédéral rendue le 29 juin, « une ingérence dans le travail journalistique au pays ». « Celui-ci n’avait ni l’autorité, ni la juridiction pour rendre cette décision et a, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, ignoré la liberté de la presse que garantissent la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la radiodiffusion », plaide-t-on.

Le diffuseur public reconnaît que le « mot en n » est une « insulte raciste et blessante, en français et en anglais », et qu’« il doit être mis en contexte afin d’essayer de minimiser le mal que son utilisation pourrait causer. »

Le « mot commençant par n » a été utilisé quatre fois lors du segment « Actualité avec Simon Jodoin : Certaines idées deviennent-elles taboues ? », présenté le 17 août 2020 pendant l’émission Le 15-18 sur ICI Radio-Canada Première. Le chroniqueur Simon Jodoin et l’animatrice Annie Desrochers y discutaient d’une controverse autour du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique.

« Nous allons ajouter une mise en garde à l’émission pour sa webdiffusion afin que les auditeurs soient avertis de ce qu’ils pourraient entendre », écrit la direction.

Radio-Canada annonce par ailleurs qu’elle mettra sur pied « une revue interne de ses politiques et normes relatives au langage qui peut être blessant », une demande incluse dans le jugement du 29 juin. « Nous le faisons parce que nous pensons que c’est la bonne chose à faire, et pas parce que le CRTC nous a dit de le faire », note toutefois le diffuseur.

Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse le 1er juillet, des journalistes et d’ex-ombudsmans de Radio-Canada demandaient à la société d’État de « contester vigoureusement » les excuses réclamées par le CRTC.

« Certains de nos journalistes ont exprimé leur opinion sur le fait qu’il s’agit uniquement d’une question de liberté d’expression, mais nous savons que les mots peuvent blesser et doivent être utilisés avec soin, peut-on lire dans le communiqué de la direction. C’est pourquoi nous présenterons nos excuses à la personne qui a déposé une plainte. »

Un débat « complexe », dit Trudeau

Invité à commenter l’affaire, Justin Trudeau n’a pas voulu plonger tête première dans le débat, préférant jouer à l’équilibriste. « C’est un débat extrêmement important, mais extrêmement complexe […] Il n’y a pas de réponse facile à ça », a-t-il plaidé en marge d’une annonce à Kingston, mercredi,

« On va toujours être là pour défendre la liberté d’expression et l’importance de l’indépendance journalistique, mais nous devons aussi être sensibles au fait qu’il y a des mots qui ont une lourdeur historique significative, qui continuent aujourd’hui à être blessants », a élaboré le premier ministre.

Lui-même avait été éclaboussé à la suite de publication d’images sur lesquelles on le voyait arborer un « blackface ». Il s’était profusément excusé lorsque les clichés ont fait surface, en plein milieu de la campagne électorale de 2019.