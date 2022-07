Le soleil et la pluie s’alterneront au Québec cette semaine, mais de violents orages sont attendus samedi en Gaspésie.

Lila Dussault La Presse

La température se fait belle pour le Québec en ce début d’été. Le thermomètre devrait demeurer dans la normale, et même un peu dessous, jusqu’à la mi-juillet.

Les amateurs de grosses chaleurs peuvent toutefois se rassurer, le mercure remontera par la suite.

Des alternances de soleil et de pluie sont à prévoir cette semaine au Québec, avec des températures sous ou dans la normale, soit 26 degrés Celsius à Montréal et 24 degrés Celsius à Québec, détaille Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada.

La journée de dimanche sera ensoleillée pour le sud du Québec. Quelques averses en Abitibi-Témiscamingue, puis dans le centre du Québec, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, sont à prévoir.

Les nuages seront de retour lundi dans le sud de la province. En soirée, une importante pluie débutera et se poursuivra jusqu’à mardi. Entre 15 et 25 millimètres de pluie sont attendus.

Le soleil fait son retour dans tout le Québec mercredi et jeudi, tandis qu’une dépression pourrait s’approcher de la province au courant de la journée de vendredi.

De façon générale, les températures demeureront dans les normales saisonnières ou sous celles-ci jusqu’au 15 juillet.

Le mercure devrait par la suite remonter pour se trouver dans ou au-dessus des normales saisonnières.

Après une première vague de chaleur en mai, l’été a été assez clément jusqu’à présent, estime M. Boulay. Depuis le début de l’été (le 21 juin), un seul avertissement de chaleur a été émis pour Montréal dimanche dernier. Ce jour-là, la température a atteint 30 degrés Celsius, et 40 en comptant le facteur humidex.

Des orages violents samedi en Gaspésie, vendredi dans les Laurentides

Une veille d’orage violent est en cours samedi après-midi pour la région de la Gaspésie, précise M. Boulay. « L’orage le plus fort d’entre eux se dirige vers Pointe-à-la-Croix, indique Environnement Canada sur Twitter. Des rafales de plus de 90 km/h, la grêle et même une tornade isolée sont possibles. »

Des orages violents ont aussi secoué la région des Hautes-Laurentides vendredi en fin d’après-midi. Des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés par des rafales et ont entraîné la fermeture de la route 117 dans le secteur de rivière Rouge, Nominingue et Labelle. Ce sont 5000 clients d’Hydro-Québec qui ont été privés d’électricité.