Au lendemain du 1er juillet

Plus de 600 ménages n’ont toujours pas de logement

« 2022 est l’une des pires années » depuis le tournant des années 2000 pour les ménages locataires, s’inquiète le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Plus de 600 foyers n’ont toujours pas de toit et sont accompagnés par un service d’aide, dont tout près de 120 à Montréal et 135 à Drummondville.