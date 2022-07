Des milliers de vols d’Air Canada seront annulés cet été pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre et à la flambée de la demande. Cette annonce risque-t-elle de mettre en péril vos futurs voyages ? La Presse répond à vos questions.

Lila Dussault La Presse

Quelles autres options pour voyager ?

Plutôt que de partir de Montréal, certains voyageurs pourraient décider de prendre un vol d’ailleurs. Par exemple, ils peuvent faire une heure de plus pour se rendre à Plattsburgh, aux États-Unis.

L’aéroport de Plattsburgh, surnommé « l’aéroport américain de Montréal », offre des vols à destination de la Floride ou de Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est desservi par les compagnies aériennes Allegiant Air et Contour Airlines (cette dernière est liée à American Airlines).

« [Partir de Plattsburgh] est certainement quelque chose que les Québécois devraient envisager dans leurs options, affirme Chris Kreig, directeur de l’aéroport. C’est une solution pratique à partir de Montréal, si ça fonctionne dans leur plan. »

Peut-on entrer aux États-Unis sans passeport ?

Les enfants citoyens canadiens de 15 ans et moins peuvent entrer aux États-Unis par voie terrestre ou maritime en présentant leur certificat de naissance (ou une copie), plutôt qu’un passeport. Une fois de l’autre côté de la frontière, mieux vaut vérifier avec la compagnie aérienne si un passeport est requis pour un vol intérieur.

Entrer aux États-Unis par voie aérienne, peu importe l’âge, requiert un passeport.

Voyager par train ou autocar, une bonne idée ?

Les voyages par train ou par autocar pourraient être une solution de rechange aux voyages en avion cet été, mais attention, les places sont aussi limitées.

Rappelons que la compagnie Greyhound, qui assurait des liaisons entre Toronto, Ottawa et Montréal (et à l’intérieur de l’Ontario), a mis fin à ses services en 2021. Elle offre toutefois toujours des trajets vers les États-Unis.

De son côté, VIA Rail Canada a 410 gares à travers le Canada.

Quels sont les vols qui seront annulés par Air Canada cet été ?

Air Canada a annulé mercredi 154 vols par jour, soit plus de 9500 vols pour les mois de juillet et août.

Quatre services sont suspendus, dont trois à partir de l’aéroport de Montréal. Il s’agit des liaisons Montréal-Pittsburgh, Montréal-Baltimore, Montréal-Kelowna et Toronto-Fort McMurray.

« Ce sera principalement la fréquence des vols qui sera réduite, précise Air Canada par courriel. Et tout particulièrement celle des vols transfrontaliers et intérieurs assurés par des appareils de plus petite taille en soirée et en fin de soirée. »

Mon vol en France (ou en Thaïlande, ou en Australie) sera-t-il affecté ?

Non : les vols internationaux (à l’exception des États-Unis) ne sont pas affectés par les annulations annoncées par Air Canada. Il pourrait toutefois y avoir des modifications de l’heure de ceux-ci « afin de réduire les vols en période de pointe et d’harmoniser le flux des passagers », précise la compagnie aérienne.

Combien de temps d’avance vais-je savoir si mon vol est annulé ?

Selon les informations reçues par Air Canada, les clients sont avertis automatiquement quand leur vol est annulé. « Le processus est en cours », a indiqué le service de relations avec les médias par courriel jeudi.

Mon vol est annulé : puis-je faire une modification ou me faire rembourser ?

Les modifications semblent possibles, selon les informations fournies par Air Canada. Certaines réservations peuvent être modifiées « immédiatement », précise le service de relations avec les médias. « Pour d’autres, nous continuons de chercher des solutions de rechange, et nous informerons les clients lorsque des options seront disponibles. »

Les clients peuvent aussi demander le remboursement de leur achat à tout moment.

Par ailleurs, les clients visés par une annulation pourraient avoir droit à une indemnisation en vertu de la Charte canadienne des droits des passagers, selon Sylvie De Bellefeuille, avocate au sein du groupe québécois Option consommateurs.

Le Règlement sur la protection des passagers aériens, qui est entré en vigueur en 2019, prévoit une indemnisation – en sus des remboursements – de 400 $ à 1000 $ pour une annulation ou un retard « sous le contrôle du transporteur ».

Et comment ça se passe ailleurs ?

Les difficultés, retards et annulations de vol à l’approche de la période estivale sont un problème mondial. En Grande-Bretagne, 30 vols ont été annulés à l’heure de pointe jeudi matin à l’aéroport Heathrow de Londres. Dans la foulée, le gouvernement britannique a demandé aux compagnies aériennes de mettre en œuvre des planifications de vol réalistes et d’« avertir les passagers le plus tôt possible » en cas de perturbations.

En France, le mouvement social des pompiers liés au salaire a entraîné jeudi l’annulation de 10 % des vols, une perturbation qui devrait se poursuivre vendredi. En Espagne, une cinquantaine de vols Ryanair ont été annulés jeudi et plusieurs centaines d’autres ont accusé des retards, au quatrième jour de la grève des hôtesses et stewards de la compagnie.

Depuis le mois de mai aux États-Unis, 21 000 vols ont été annulés, soit 2,7 % de ceux prévus au total.

Avec La Presse Canadienne, l’Agence France-Presse et Reuters