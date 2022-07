Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche de Mario Minassian, 30 ans, qui manque à l’appel depuis le 30 juin au soir.

Delphine Belzile La Presse

Mario Minassian a été vu pour la dernière fois dans un centre hospitalier de Laval jeudi soir. Les proches de l’homme disparu « s’inquiètent pour sa sécurité », peut-on lire dans un communiqué.

Selon le SPL, l’homme mesure 1,68 mètre et s’exprime en français. Il a une longue barbe noire, des cheveux noirs et des yeux bruns. Mario Minassian est tatoué d’écritures sur l’avant-bras droit, et il portait un pantalon de jogging noir, un chandail noir ainsi qu’un bandage sur l’index de la main droite jeudi soir.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL Mario Minassian est tatoué d’écritures sur l’avant-bras droit.

Selon les policiers, l’homme se déplace en transport en commun. Toute personne qui possède de l’information sur la disparition de M. Minassian peut contacter la Ligne-Info de Laval au 450-662-4636.