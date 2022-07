« Le Canada, c’est le meilleur pays au monde ! », lance Julia Dostov, un grand sourire aux lèvres. Pour la 26e année depuis son arrivée à Montréal, elle se fait un point d’honneur de participer à la célébration de la fête du pays, le 1er juillet. Comme des centaines d’autres réunis vendredi dans le Vieux-Port de la métropole.

Lila Dussault La Presse

Des petits unifoliés blanc et rouge, brandis ou agités comme des éventails, plantés dans les sacs à dos ou les coiffures.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Elena et Julia Dostov

Dans les installations du Vieux-Port de Montréal, des centaines de personnes déambulent dans une ambiance conviviale et bon enfant, malgré la chaleur étouffante de ce début juillet.

« On est très heureux de se retrouver après deux ans de pandémie », souligne Bruno Brassard, rencontré en périphérie de la scène où se déroule le spectacle du soir, près du carré Saint-Pierre.

Pour moi, [la fête du Canada], c’est la communion de toutes les provinces, dans ce beau pays que nous partageons. Bruno Brassard

Les célébrations ont débuté et se sont terminées avec éclat : à 13 h, 21 coups de canon ont été tirés, à 22 h, un feu d’artifice a été lancé.

Entre les deux, des jeux pour les enfants, des cafés bondés, des stands de nourriture et, surtout, un spectacle de clôture. Une brochette d’artistes avait prévu de se partager la scène en soirée : Samian, Naomi, Matéo, Annie Villeneuve, Corneille et Joseph Edgar.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Alain Houle est venu profiter du spectacle de la fête du Canada.

« Je suis venu pour le show, la fête, l’ambiance, confie Alain Houle, casquette du Québec sur la tête et drapeau canadien à la main, devant la scène. Je suis tout le temps satisfait du show à Montréal, même si j’aime mieux le Québec. »

Un moment symbolique

Pour certaines personnes présentes, la célébration a quelque chose de symbolique. C’est le cas d’Elvia Garcia, qui parraine son mari Balla Moussa Bangoura depuis 2019.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Elvia Garcia et Balla Moussa Bangoura

« Puisque c’est du Canada qu’il a obtenu sa résidence permanente, c’était important pour nous de venir la célébrer ici », raconte Mme Garcia.

Arsène Akomian et Marie-Louise Kodjo, d’origine ivoirienne, viennent de leur côté de passer leur examen de citoyenneté canadienne. Arrivés au Québec depuis six ans, il ne leur reste plus qu’à prêter serment – la toute dernière étape du processus d’immigration pour devenir Canadiens. « Moi, ce qui me plaît, c’est de voir toutes les nations rassemblées, explique Mme Kodjo, en montrant la foule. Ça me met de la joie au cœur. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Arsène Akomian, Marie-Louise Kodjo et deux de leurs quatre enfants, Jonathan et Prunelle Akomian

À son côté, M. Akomian, son fils de 3 ans sur les épaules, renchérit : « C’était important pour nous de venir et de célébrer le Canada ensemble. »

Pour la famille Dostov, arrivée de Russie il y a 26 ans et installée au centre-ville de Montréal depuis, fêter le Canada est une tradition annuelle. « C’est un pays d’amour, que j’adore », lance Julia Dostov. « Les gens ici sont chaleureux, ils sont gentils », ajoute sa fille Elena.

Enfin les retrouvailles

La joie des retrouvailles est aussi palpable.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Zhile Wu et son mari Zhigang Shi en compagnie de leurs filles Yufan et Helene Shi

« On voulait célébrer le jour du Canada, mais aussi rencontrer d’autres personnes, observe Zhile Wu, rencontrée sur place avec son mari et ses petites filles. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas le faire. »

Ana et Carlos Gonzalez n’auraient pas non plus manqué les célébrations. « On est ici parce qu’on est canadiens, qu’on est québécois ! », résume M. Gonzalez.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Carlos et Ana Gonzalez

Parmi la foule, certains voyageurs, qui profitent aussi des festivités. Noël Caulfield et Benjamin Donovan, de Vancouver, sont en visite à Montréal pour une semaine.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Benjamin Donovan et Noël Caulfield, de Vancouver, étaient de passage à Montréal.

Après s’être régalés au restaurant Le Monarque, ils sont venus célébrer le pays. « Je pense que le Canada est un symbole de ce qui peut être bon dans le monde, estime Mme Caulfield. Mais je ne suis plus si sûre que l’on mérite ce symbole », ajoute-t-elle, en référence au passé colonialiste du pays.

Les centaines de personnes rassemblées devant la scène en attendant le spectacle du soir ont toutefois dû faire preuve de patience.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le rappeur Samian a lancé le spectacle du soir à Montréal vendredi, avant que celui-ci ne soit interrompu par des pépins techniques.

Le rappeur Samian, originaire de Pikogan, une communauté autochtone d’Abitibi-Témiscamingue, a ouvert le spectacle, accompagné d’un danseur traditionnel, dans un numéro entraînant et haut en couleur. Mais la représentation a ensuite été interrompue par des pépins techniques. Au départ de La Presse, vers 20 h 30, le spectacle n’avait toujours pas repris.

Des célébrations partout au pays La fête du Canada a été célébrée à travers le pays vendredi. Plus de 1050 évènements ont été recensés dans toutes les provinces par le site du gouvernement du Canada. Les chaînes canadiennes ont aussi diffusé la cérémonie du midi et le spectacle du soir, qui se déroulait au parc des Plaines-LeBreton, à Ottawa. Parmi les artistes invités, notons les Québécois Charlotte Cardin, Ariane Moffatt, Sarahmée et Boogát. Consultez la liste des célébrations pour la fête du Canada