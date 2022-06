Pour les Québécois dans le besoin

L’allocation-logement et des suppléments au loyer bonifiés

(Québec) Après avoir annoncé mercredi la construction par le gouvernement du Québec et des partenaires de 3000 logements sociaux et abordables, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, rapplique jeudi en bonifiant l’allocation-logement et des suppléments au loyer pour les Québécois dans le besoin.