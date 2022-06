PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE

« C’est ma première fête nationale », raconte Heverton, immigrant brésilien rencontré au parc La Fontaine. Il vient d’obtenir sa résidence permanente et se sent fier, dit-il. « J’aime bien les Québécois, ils aiment leur culture. » On le voit sur la photo accompagné de Danusa et de Patricia.