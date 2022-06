Une femme dans la vingtaine est morte dans la nuit de jeudi à vendredi, à Brossard, après que le conducteur d’une camionnette noire l’eut heurtée. L’homme aurait ensuite pris la fuite en direction du boulevard Taschereau. Une large enquête a été lancée en matinée pour tenter de retrouver le suspect.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ce qui a toutes les apparences d’un « délit de fuite mortel » est survenu vers 4 h 20 vendredi matin, à l’intersection du boulevard Rome et la rue Lautrec, à Brossard. À ce moment, le conducteur d’un « pick-up noir » serait durement entré en collision avec une jeune femme de 25 ans qui traversait la rue à pied.

« Selon les informations dont on dispose, le conducteur aurait par la suite pris la fuite en direction du boulevard Taschereau avec son camion, qui aurait subi des dommages au pare-chocs avant, côté passager », a indiqué vendredi l’agente et porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) Mélanie Mercille.

Le décès de la victime a été constaté sur les lieux de l’accident, a précisé Mme Mercille. Pour laisser les enquêteurs faire leur travail, le boulevard Rome a été fermé en direction nord, avant d’être finalement rouvert à la circulation en début d’après-midi. Le SPAL avait d’ailleurs invité la population à « éviter le secteur pour une durée indéterminée », dès le début de la journée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le boulevard Rome a été fermé en direction nord, avant d’être finalement rouvert à la circulation en début d’après-midi.

Bon nombre d’enquêteurs et de patrouilleurs ont passé la scène au peigne fin dans l’espoir d’y trouver des indices supplémentaires.

On tente actuellement de trouver les caméras de surveillance des commerces avoisinants, ou encore des gens qui auraient pu être témoins. On est vraiment à la recherche d’informations. Mélanie Mercille, agente et porte-parole du SPAL

La nouvelle a causé son lot de réactions, vendredi, sur les réseaux sociaux. « Quel drame horrible ! Mes sincères condoléances à toute la famille et amis. J’espère que le ou les coupables seront retracés. Ça ne ramènera pas la jeune femme, mais ça sera un baume sur une plaie qui ne guérira jamais », a indiqué une internaute, suivie par plusieurs autres, sous une publication de la police de Longueuil.

Un secteur très problématique

Sur place, une résidante qui demeure à l’angle du boulevard Rome et de la rue Lautrec, Fannie Noiseux, a expliqué à La Presse que le quartier tentait d’obtenir des aménagements de la Ville de Brossard depuis plusieurs années. « Cette intersection, c’est une autoroute. Les gens ne font pas leur stop, on a de la misère à marcher en sécurité, déplore-t-elle. Ça fait neuf ans que je suis ici, et à maintes reprises, avec mes voisins, on a écrit à la Ville pour trouver des solutions. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Fannie Noiseux

Mme Noiseux soutient qu’un projet est à l’étude depuis deux ans, mais que rien n’est fait dans l’immédiat, malgré plusieurs incidents. « Ce qu’on demande, ce sont par exemple des lumières de circulation ou, minimalement, des dos d’âne. Ça prend quelque chose. Les gens se crient dessus régulièrement à l’intersection tellement c’est problématique », illustre-t-elle.

Maintenant, la résidante et ses voisins disent espérer que ce nouvel évènement tragique sonne des cloches à la Ville de Brossard. « On leur a encore écrit ce matin. Il faut qu’ils interviennent, et ça presse. Ça fait deux ans qu’on se fait dire ci et ça ; maintenant, ça prend des actions », affirme la citoyenne.

Toute personne qui détiendrait une information pertinente en lien avec cette affaire est invitée à joindre le 911 dès que possible. Il est aussi possible de signaler un renseignement en se rendant directement dans un poste de quartier local.