Le président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du Québec quittera ses fonctions quatre mois avant la fin de son mandat, à la mi-juillet, pour aller travailler chez Hydro-Québec.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Philippe Bourke occupera un nouveau poste de Directeur activation et intégration du développement durable au sein de la société d’État.

« L’intention, c’est qu’on passe à un autre niveau », dit-il, évoquant la question des changements climatiques et celle de la biodiversité.

On veut vraiment intégrer ça partout dans la structure, dans la chaîne de valeur de l’organisation. Philippe Bourke

Ironiquement, Hydro-Québec fait partie des organisations ayant cumulé le plus de sanctions environnementales au Québec au cours de la dernière décennie, rapportait La Presse, en janvier.

La société d’État et ses filiales ont été sanctionnées 24 fois entre 2013 et 2019, écopant d’amendes totalisant plus d’un demi-million de dollars.

« Évidemment, ça va être une préoccupation et ça va faire partie des choses que je vais vouloir surveiller, [mais] le développement durable, ce n’est pas la même chose que l’environnement », répond Philippe Bourke.

« Il faut intégrer l’économie, le social, j’en fais un devoir depuis le début de ma carrière », explique celui qui a été pendant 20 ans le directeur du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.

Aucune tension

Philippe Bourke quitte le BAPE alors qu’il était le premier président qui aurait pu solliciter un second mandat, une possibilité introduite dans la réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) de 2017.

« J’avais besoin de nouveaux défis », explique-t-il, assurant qu’il quitte l’organisation « dans la sérénité ».

Personne ne me pousse dehors et je ne me sauve pas parce quelque chose est arrivé. Philippe Bourke

Le président démissionnaire se dit fier de son parcours au BAPE, qu’il estime avoir su transformer.

Il évoque notamment le virage numérique de l’organisation, accéléré par la pandémie de COVID-19.

« On parle d’une organisation dont la business est de faire des rassemblements de citoyens dans des salles, et là, on ne pouvait plus rassembler les gens », rappelle M. Bourke.

Les changements apportés demeureront en place, car ils offrent de nouvelles possibilités et améliorent la capacité des gens à participer aux consultations publiques, affirme-t-il.

Turbulences

Philippe Bourke a aussi dû se porter à la défense du BAPE, notamment lors des audiences publiques sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay, de GNL Québec.

« Il y a eu des turbulences », métaphorise-t-il, estimant qu’il était nécessaire de « corriger des perceptions erronées. »

On mettait en doute l’intégrité du président de la commission et par le fait même la mienne, ça a été une période difficile pour le Bureau. Philippe Bourke

Le président démissionnaire se dit également fier des deux mandats génériques menés par son organisation, celui sur l’amiante et celui sur la gestion des déchets.

Ces réflexions sont « porteuses et structurantes », estime-t-il.

« On le voit d’ailleurs dans La Presse ce [jeudi] matin, encore, comme quoi on avait besoin de cette réflexion-là et j’espère qu’elle va servir à corriger les lacunes dans le secteur des matières résiduelles », dit-il, faisant référence au site d’enfouissement de Lachenaie, qui ferme ses portes à certains clients, de crainte de dépasser sa limite autorisée.

La vice-présidente assurera l’intérim PHOTO FOURNIE PAR LE BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT Marie-Hélène Gauthier Le Conseil des ministres a annoncé mercredi la nomination de l’actuelle vice-présidente du BAPE, Marie-Hélène Gauthier, au poste de présidente par intérim, à compter du 16 juillet. Madame Gauthier, qui est avocate et qui a enseigné à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal, a été membre à temps partiel du BAPE de 2012 à 2018, puis membre à temps plein à partir de 2018, et vice-présidente depuis septembre 2021. Le processus de recrutement pour combler officiellement la présidence devrait être lancé après les élections d’octobre prochain.

Les présidents (et la présidente) du BAPE 2017-2022 : Philippe Bourke

2012-2017 : Pierre Baril

2007-2012 : Pierre Renaud

2005-2007 : William J. Cosgrove

1997-2005 : André Harvey

1995-1997 : Claudette Journault

1991-1995 : Bertrand Tétreault

1990 : Michel Dorais

1987-1989 : Victor C. Goldbloom

1983-1987 : André Beauchamp

1982-1983 : P.-Réal L’Heureux

1979-1982 : Michel Lamontagne Source : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement