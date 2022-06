« Ça fait deux ans que les gens n’ont pas voyagé à l’étranger, ils en ont perdu l’habitude. Ce n’est pas tant qu’ils décident de partir à la dernière minute, c’est vraiment qu’ils oublient de vérifier la date d’expiration de leur passeport. »

Louise Leduc La Presse

Propriétaire de l’agence Vacances Le Faubourg, à Boisbriand, Martine Phaneuf raconte qu’une bonne partie de son travail, ces jours-ci, consiste « à rassurer et à réconforter les clients ».

Qui sont légion. Car trouver un vol, une voiture à louer et tout le reste, c’est beaucoup plus compliqué qu’avant la pandémie. Mme Phaneuf dit donc avoir de nombreux nouveaux clients qui, avant la pandémie, magasinaient eux-mêmes leur voyage et qui trouvent plus simple, désormais, de confier cela à une spécialiste.

Évidemment, sa première question, c’est de savoir si les gens ont un passeport valide.

« Malgré cela, encore la semaine dernière, j’ai eu des clients qui ont fait la vérification trois jours avant le départ et qui ont eu la mauvaise surprise de se retrouver devant un passeport qui n’était plus valide. »

Mme Phaneuf souligne que tous ses clients – même ceux qui étaient le plus à la dernière minute – ont finalement réussi à avoir leur passeport à temps.

Demande en hausse

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada indique avoir délivré 363 000 passeports. Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, ce nombre est passé à 1 273 000 passeports, dont plus de 960 000 ayant été délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022. Du 1er avril 2022 au 16 mai 2022, plus de 360 000 passeports ont été délivrés. La prévision totale pour 2022-2023 est de 3,6 millions à 4,3 millions de demandes de passeport.

Au total, 600 employés supplémentaires ont été embauchés pour répondre à la demande.

En début de semaine, la ministre fédérale Karina Gould a avoué qu’Ottawa aurait aimé mieux planifier la reprise, mais qu’il a été surpris par l’ampleur de la demande.

Le fédéral recommande aux gens d’envoyer maintenant leur demande de 45 à 50 jours à l’avance.

« Le personnel des Centres Service Canada partout au pays fait d’immenses efforts afin de s’assurer que tous ceux qui ont des plans de voyage soient priorisés et reçoivent leur passeport avant la date du départ, malgré l’importante hausse du volume des demandes », a indiqué par courriel Marie Terrien, du bureau des relations avec les médias d’Emploi et Développement social Canada.