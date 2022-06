Conditions météo

Après les orages, du temps plus frais au Québec

On croirait presque être en automne. Les températures seront plus froides ce week-end un peu partout au Québec, mais devraient repartir à la hausse en début de semaine prochaine. C’est d’ailleurs ce temps plus frais qui explique pourquoi des orages violents ont touché de nombreuses régions du sud de la province jeudi.