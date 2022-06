Comme une journée d’automne. Les températures seront plus froides ce week-end un peu partout au Québec, mais devraient repartir à la hausse en début de semaine prochaine. C’est d’ailleurs ce temps plus frais qui explique pourquoi des orages violents ont touché de nombreuses régions du sud de la province jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Pour l’ensemble du Québec, on va aller jusqu’à environ cinq ou dix degrés sous les normales saisonnières au cours de la fin de semaine », affirme le météorologue chez Environnement Canada, Guillaume Perron, en entrevue avec La Presse.

Il soutient que des records de basse température pour cette période de l’année pourraient même être atteints dans certaines régions, dont en Abitibi-Témiscamingue. « À Val-d’Or, notamment, on prévoit un minimum autour d’un degré. Pour le 19 juin, le record atteint là-bas est de zéro degré. Ça pourrait donc être atteint durant la nuit », raisonne le spécialiste de l’agence fédérale.

D’ailleurs, ces températures plus froides, qui font penser à « une journée de début d’automne » selon le météorologue, expliquent en grande partie pourquoi le Québec a de nouveau été touché par de forts orages, plus tôt cette semaine.

« Il y a une descente de masse d’air frais qui revient du nord, et qui maintenant redescend vers le Québec. C’est cette masse qui a contrasté avec les températures assez chaudes et humides de jeudi, et qui a pu alimenter les orages. Donc en gros, on a eu du 35 degrés jeudi. Mais là, ce qu’on voit, c’est le froid qui redescend sur nous », poursuit M. Perron.

La pluie devrait également se poursuivre dans plusieurs régions samedi et dimanche. À Montréal, les averses devraient toutefois cesser tard en après-midi, samedi. Le ciel sera ensuite nuageux samedi, avant le retour du soleil dimanche. On attend des vents venant du nord-ouest pouvant aller jusqu’à 30 km/h, avec des rafales à 50 km/h, dans la métropole ce week-end.

D’ici lundi, le temps plus chaud devrait être de retour au Québec, surtout dans le sud et dans l’ouest de la province, incluant Montréal. « Le temps vraiment plus estival devrait être de retour au milieu de la semaine, et on devrait aller chercher quelques journées tout près de 30 degrés », a indiqué Guillaume Perron à ce sujet.

Des orages de 70 millions

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, des orages violents ont en effet touché de nombreuses régions du sud du Québec et de l’Ontario jeudi dernier, causant à nouveau des pannes électriques, des inondations et d’autres dégâts. À Montréal, de nombreux puisards ont été obstrués, et des points bas, comme des passages sous des ponts d’étagement, ont dû être fermés temporairement, a indiqué la Ville. Ç’a notamment été le cas au rond-point l’Acadie, pourtant rénové en 2015 pour éviter les inondations. Plusieurs dizaines de sous-sols de résidences privées ont également été inondés.

« On peut s’attendre à de plus en plus d’orages et d’épisodes de temps violents au cours des prochaines années », avait alors assuré Maxime Desharnais, aussi météorologue chez Environnement Canada, lorsque questionné par La Presse.

Les orages de jeudi sont survenus quelques semaines après que d’autres violentes tempêtes aient balayé le sud du Québec et de l’Ontario le 21 mai, laissant des dégâts importants dans leur sillage. Cette première tempête, qui aura privé d’électricité à plus de 550 000 clients québécois, a d’ailleurs coûté plus de 70 millions de dollars à Hydro-Québec.

« Il s’agit de l’un des évènements ayant nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998 », a indiqué Hydro-Québec par voie de communiqué. Les régions les plus touchées étaient l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et la Capitale-Nationale.

Rappelons que c’est un phénomène de type derecho qui s’était abattu sur la province. Il s’agit grosso modo d’une ligne d’orage violent qui se déplace très rapidement, et qui peut parcourir jusqu’à 1000 kilomètres en quelques heures seulement. Au Québec, la dernière fois qu’un derecho s’était produit remontait à 1999.