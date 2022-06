Une veille de tornades a été émise jeudi pour plusieurs régions du sud du Québec où des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie pourraient également s’abattre.

Vincent Larin La Presse

Il s’agit des régions de Gatineau, de Haute-Gatineau–Lièvre–Papineau, de Lachute–Saint-Jérôme, de Lanaudière, des Laurentides, de Mont-Laurier, du parc du Mont-Tremblant–Saint-Michel-des-Saints et du Pontiac.

« Les conditions sont propices à la formation d’orages violents qui pourraient produire des tornades cet après-midi. Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles. Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles », précise Environnement Canada dans un avis émis à 9 h 22 jeudi.

L’organisme fédéral rappelle qu’une veille de tornade est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation de tels phénomènes météorologies violents.

Le niveau d’alerte suivant, le plus élevé, est une « alerte ». Il est alors recommandé à la population de rentrer à l’intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas possible, loin des fenêtres et des murs extérieurs.

Plusieurs régions visées par l’avis de veille de jeudi se relèvent à peine d’une autre puissante tempête survenue le 21 mai dernier et qui avait alors privé 550 000 clients d’Hydro-Québec d’électricité.