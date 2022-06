Chaque jour, de plus en plus d’enfants et d’adolescents qui présentent des troubles anxieux ou des difficultés d’adaptation majeures souffrent au Québec.

Caroline Touzin La Presse

C’est le constat préoccupant que font les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ) dans leur 19e bilan annuel dévoilé ce mardi à Montréal.

Encore une fois cette année, les DPJ observent une hausse « considérable » du nombre de signalements.

Au total, pour l’ensemble du Québec, les DPJ ont traité 132 632 signalements au cours de l’année 2021-2022, comparativement à 117 904 l’an dernier. Cela représente une hausse de 12,5 %.

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeuness du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Il s’agit d’une moyenne de 363 situations d’enfants signalées par jour au Québec, soit 40 de plus par jour que l’an dernier. « Ils sont en détresse. Ils sont en réelle souffrance », a souligné la DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Assunta Gallo, au moment de la présentation du bilan.

Ceci étant dit, les DPJ constatent une baisse de signalements retenus de 2,3 % comparativement à l’année précédente.

« Ce ne fut pas facile » pour les enfants et les adolescents durant la pandémie, a ajouté Mme Gallo de la DPJ de Montréal. Cette dernière attribut la hausse des signalements au fait que la population est « bienveillante ». La population québécoise se préoccupe de ses enfants, et par le fait même, n’hésite pas à les signaler si elle perçoit des situations inquiétantes, a-t-elle précisé.

S’il y a moins de signalements retenus, c’est que les services de « première ligne » du réseau de la santé et les organismes communautaires jouent leur rôle et offrent un filet de sécurité à ces enfants qui font l’objet d’un signalement, a expliqué Mme Gallo. En d’autres mots, ce ne sont pas des enfants qui ont besoin de protection, mais bien d’autres services. Ils sont ainsi redirigés vers les ressources appropriées.

Ainsi, la DPJ de Montréal (services aux enfants francophones) a reçu 12 967 signalements, soit une hausse de 8,22 % par rapport à l’an dernier. Batshaw, (services aux enfants anglophones dans la métropole), elle, a reçu 4645 signalements, soit une augmentation de 16,39 %.

Malgré cette baisse de signalements retenus, les listes d’attente s’allongent, a cependant précisé Mme Gallo ; une hausse qui s’explique en raison de la pénurie de personnel qui frappe le réseau de la santé. À Montréal, il y a actuellement 463 enfants en attente d’une évaluation (services francophones). Un chiffre que la DPJ de Montréal qualifie d’« important » et de « préoccupant ». Chez les anglophones (Batshaw), il y a encore plus d’enfants actuellement en attente pour être évalués, soit 560.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, il manque actuellement 19 intervenants pour mener à bien les évaluations des signalements. Son équipe compte habituellement 101 intervenants. Or, ils sont actuellement 82. « On travaille pour être plus attirants [comme milieu de travail] », entre autres en offrant la semaine de travail de quatre jours, a souligné Mme Gallo.

Au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal - auquel Batshaw est rattaché -, la pénurie d’intervenants est encore plus criante. L’équipe chargée d’évaluer les signalements ne compte plus que 12 personnes, alors qu’elle devrait en compter 39. L’enjeu de recruter du personnel bilingue complique la tâche, nous explique-t-on au CIUSSS.

Les cas urgents qui correspondent au code 1 (enfant vu le jour même) et au code 2 (enfant vu le lendemain au plus tard) sont traités rapidement, assurent toutefois les deux CIUSSS montréalais.

Hausse observée aussi en Montérégie

En Montérégie, le nombre de signalements traités a aussi augmenté. On parle d’une augmentation de 3000 signalements comparativement à l’exercice 2020-2021, pour un total de 20 837 cette année. On note aussi une baisse de signalements retenus (415 signalements retenus de moins que l’an dernier).

Avec Pierre-André Normandin.