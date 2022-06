Plusieurs régions du sud Québec sont sous le coup d’une veille d’orages violents dimanche après-midi.

Vincent Larin La Presse

Environnement Canada surveille la situation de près dans les régions de l’Outaouais (Gatineau, Haute-Gatineau, Lièvre, Papineau, le Pontiac) et des Laurentides (parc du Mont-Tremblant, Saint-Michel-des-Saints).

« Les conditions sont propices aujourd’hui pour le développement potentiel d’orages violents », prévient le météorologue à Environnement Canada, Maxime Desharnais selon qui ce phénomène météorologique pourrait potentielle « créer des dommages ».

« Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N’oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l’intérieur ! », prévient Environnement Canada, sur son site internet.

Des rafales jusqu’à 90 km/h, de la pluie forte et des grêlons de plus de 2 cm sont notamment à surveiller, et ce, deux semaines après que ces mêmes régions aient été ébranlées par une violente tempête de type « derecho ».

Moins fréquents, mais pas anormal

Maxime Desharnais se veut toutefois rassurant, les orages potentiels de ce dimanche ne risquent pas d’atteindre une telle ampleur. « Ce n’est pas pour banaliser la situation actuelle, mais la situation avec le derecho était très particulière, car tous les indices étaient violents », dit-il.

Bien que les orages violents soient « moins fréquents » en début de saison, comme dimanche, leur fréquence actuelle n’est « pas anormale » à ce temps-ci de l’année, indique également Maxime Desharnais.

« Ce qui était plus rare, c’est la canicule qu’on a vécue au mois de mai. Ça, c’était une première. Le mois de mai a été plus chaud qu’à la normale », explique-t-il.