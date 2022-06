La guerre en Ukraine comme une série Netflix

On a commencé à entendre parler d’une éventuelle série intitulée La guerre en Ukraine, durant le temps des Fêtes. Trop absorbés par Emily in Paris, on ne s’y est pas attardés. Même qu’en janvier, plusieurs ont prétendu que La guerre en Ukraine n’aurait pas lieu. Des raisons économiques étaient en jeu.