Une vérification indépendante de plus de 80 ans de dossiers impliquant neuf diocèses catholiques du Québec a révélé au moins 87 agresseurs parmi le personnel de l’Église.

La Presse Canadienne

Le juge à la retraite de la Cour supérieure André Denis a examiné 6809 dossiers archivés entre 1940 et 2021 et a découvert 87 personnes faisant l’objet d’allégations confirmées ou bien fondées d’abus sexuels sur des mineurs ou des adultes vulnérables.

Ces 87 membres du personnel de l’Église comprenaient des personnes qui travaillaient pour un diocèse ou une paroisse, mais pas pour des institutions telles que des collèges ou des internats gérés par l’Église.

Ils représentaient 1,28 % des personnes employées par l’Église au cours de la période étudiée, et le juge Denis dit qu’aucun d’entre eux ne travaille actuellement pour l’Église.

L’audit a impliqué les diocèses de deux Provinces ecclésiastiques – Montréal et Gatineau – et les évêques qui supervisent ces deux régions ont exprimé leur reconnaissance pour la rigueur et l’expertise du juge et de son équipe.

Ils se disent cependant conscients que tous les incidents d’abus sexuels n’ont pas été signalés et qu’il est possible qu’aucun dossier n’ait été conservé pour certains cas d’abus.