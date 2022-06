La piscine du gouvernement Lévesque

(Québec ) Fermez les yeux. Imaginez les taux d’intérêt à 20 % ; partout des pancartes à vendre, posées par des propriétaires saignés à blanc. L’inflation ? Elle atteint 10 %, un sommet partout dans le monde. Et le chômage ? Rien de plus encourageant, on est à 15 % dans l’ensemble, mais on grimpe à 26 % chez les jeunes. Le Québec compte plus de 400 000 chômeurs.