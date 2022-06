Trois tentatives d’enlèvement d’une adolescente aux États-Unis sont funestes pour Lev Tahor. Deux membres de la secte, Mordechay Malka et Matityau Malka, viennent d’être condamnés dans cette affaire, à la suite de la condamnation de deux dirigeants en mars et à l’extradition de deux autres chefs spirituels en avril.

Mathieu Perreault La Presse

La victime, Yante Teller, avait été mariée de force à 13 ans avec un homme de 18 ans par le chef de Lev Tahor, Nachman Helbrans, au Guatemala en 2017. Elle s’était enfuie avec sa mère et réfugiée dans l’État de New York. M. Helbrans et ses sbires l’ont kidnappée en 2018 et emmenée au Mexique, où les autorités ont retrouvé l’adolescente, qui a pu rentrer chez sa mère aux États-Unis. Deux autres tentatives d’enlèvement ont eu lieu en 2018 et 2019.

Lev Tahor a fait les manchettes au Québec entre 2011 et 2013, en raison d’une enquête de la DPJ sur le traitement des enfants de cette secte ultra-orthodoxe juive. La secte s’est enfuie en pleine nuit en 2013 de son quartier général de Sainte-Agathe, la DPJ étant sur le point de placer certains enfants. Leur séjour en Ontario a été de courte durée, les autorités les ayant à l’œil, et une partie de ses membres ont fui en 2014 vers le Guatemala.

Ce n’était pas la première fois que Lev Tahor, dont le nom hébreu signifie « cœur pur », avait maille à partir avec la justice, depuis sa fondation il y a 35 ans en Israël par Schlomo Helbrans. Ce dernier a été condamné aux États-Unis pour avoir kidnappé un adolescent de 13 ans.

Schlomo Helbrans est mort noyé en 2017 au Guatemala et son fils lui a succédé. Nachman Helbrans est maintenant en prison aux États-Unis pour 12 ans, ce qui compliquera la pérennité de Lev Tahor. Dans une manœuvre désespérée, le groupe avait demandé asile en Iran en 2018 après l’enlèvement de la jeune femme, ce qui lui avait valu l’opprobre généralisé en Israël. Dernièrement, des membres de la secte ont été aperçus en Bosnie, rapportent des médias.