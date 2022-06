(Montréal) Les 26 000 fonctionnaires à l’emploi du gouvernement du Québec vont de nouveau débrayer, cette fois pendant une semaine à compter du 13 juin.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Il s’agit des membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, qui représente des techniciens et des employés de bureau à l’emploi des différents ministères et organismes, comme la Société de l’assurance-automobile du Québec ou la Régie de l’assurance-maladie du Québec.

La grève affectera donc le service au public dans ces ministères et organismes et dans des palais de justice, par exemple.

La convention collective est échue depuis le 31 mars 2020, comme c’était le cas pour les syndicats représentant l’ensemble des employés de l’État. Ces derniers ont toutefois renouvelé leur convention collective depuis, pour la plupart.