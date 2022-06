Trafic d’armes à feu

Coup dur pour les gangs de rue

(Montréal) Quatre arrestations, seize perquisitions, plus de 50 000 $ en argent comptant et quatre armes de poing saisis : les autorités ont procédé au petit matin à une série de perquisitions et d’arrestations en lien avec un important réseau de trafic d’armes à feu lié aux gangs de rue montréalais.