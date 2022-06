Près d’un crime contre la personne sur quatre commis dans la métropole l’an dernier était lié à un contexte de violence conjugale.

Vincent Larin La Presse

C’est ce qu’a révélé la commandante de la nouvelle Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) de la police de Montréal, Anouk St-Onge, mercredi, au moment où plusieurs intervenants s’inquiètent d’une augmentation de ce genre de crimes à la suite des confinements successifs dus à la COVID-19.

En 2021, le SPVM a enregistré un total de 5 318 « victimisations » liées à de la violence conjugale, soit des crimes portant atteinte à l’intégrité physique de la victime, ce qui n’inclut donc pas les violations de propriétés ou les bris de conditions, a-t-elle précisé.

Ce nombre représente 23,7 % de l’ensemble des victimisations de crimes contre la personne enregistrés sur le territoire l’an dernier.

Dans le cas des homicides, 13,5 % des 37 enregistrés l’an dernier dans la métropole ont été commis dans un contexte de violence conjugale, a également indiqué Anouk St-Onge.

Une nouvelle Section

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentait mercredi sa nouvelle Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) déployée en octobre dernier dans la foulée du dépôt du rapport Rebârtir la confiance.

Déposé en 2019, à la suite du mouvement #moiaussi, le rapport Rebâtir la confiance contient 190 recommandations et fait état des enjeux à considérer pour mettre en place de nouvelles mesures et offrir des services plus efficaces pour les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Parmi celles-ci, ses auteurs recommandaient aux corps policiers de déployer des équipes d’enquêteurs spécialisés en violence conjugale, ce par quoi le SPVM a répondu en mettant sur pied le SSVC, a indiqué Anouk St-Onge.