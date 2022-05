Jusqu’ici, six transporteurs ont conclu des ententes avec Québec, soit Air Canada, Air Creebec, Air Inuit, Air Liaison, PAL Airlines et Pascan.

Pour la première fois à compter de ce mercredi, l’avion coûtera moins cher pour aller aux Îles-de-la-Madeleine ou en Abitibi qu’en Europe.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a dévoilé mardi les détails de son Programme d’accès aérien aux régions. Ce programme, qui est doté d’une enveloppe de 86 millions pour les deux prochaines années, permettra, espère-t-il, de relancer le transport aérien régional et de donner un souffle au tourisme régional.

Le programme comporte deux volets : un destiné aux résidants des régions éloignées – Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Basse-Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Eeyou Istchee Baie-James et Whapmagoostui – l’autre au grand public.

Pour les résidants de ces régions, ceux-ci auront droit à un remboursement de 30 % à 60 % du prix du billet et ne seront soumis à aucun montant maximal de remboursement. Pour le grand public, le prix des billets sera de 500 $ pour un aller-retour ou 250 $ pour un aller simple et chaque personne aura droit à six allers simples ou trois allers-retours.

Restrictions

Une restriction importante s’applique : le rabais ne s’applique qu’aux déplacements effectués pour des raisons personnelles et les billets remboursés par un employeur, un organisme, un centre de santé ou une municipalité, par exemple, ne sont pas admissibles non plus.

Dans le cas du rabais grand public, celui-ci ne s’applique qu’aux départs ou arrivées aux aéroports de Montréal, Québec et Saint-Hubert. Contrairement au volet un, qui implique une demande de remboursement, les billets grand public à 500 $ seront disponibles à l’achat auprès des transporteurs participants.

Près de 100 000 billets seront disponibles pour un peu plus d’une vingtaine de destinations, mais il est peu probable qu’ils trouvent tous preneur à moins d’une reprise et d’un engouement imprévus. De l’aveu même du ministère des Transports, le nombre de billets disponibles est d’environ 50 % plus élevé que la demande anticipée.