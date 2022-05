(Québec) Le gouvernement Legault se fiera à la bonne foi des voyageurs hyperactifs et de la clientèle affaire pour ne pas s’approprier les 98 800 billets aller-retour à 500 $ disponibles cette année pour différentes liaisons aériennes régionales, un nombre inférieur aux 250 000 déplacements prévus sur la même période.

Charles Lecavalier La Presse

« Nous avons pris la décision de limiter la quantité de billets [à trois allers-retours] par personne afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter. Seuls les voyages personnels seront permis, et ils seront accessibles aux voyageurs non-résidents du Québec dans un but de stimuler l’économie régionale par des activités touristiques », a expliqué le ministre des Transports François Bonnardel, qui annonçait mardi les critères de son programme de subvention pour soutenir l’aviation régionale.

« La population pourra acheter dès demain des billets à un prix maximum de 500 $ par aller-retour pour toutes les liaisons ciblées par le programme », a-t-il souligné.

M. Bonnardel avait déjà expliqué les grandes lignes de son programme, mais il vient ici faire plusieurs précisions. Il y aura une limite personnelle de 3 allers-retours par année pour les passagers, et ces billets seront destinés uniquement aux voyages personnels. Un employé qui se fait rembourser ses dépenses, ou un travailleur autonome qui voyage pour affaire n’auront pas le droit de se procurer ces billets.

Le ministère ne fera toutefois aucune vérification et se fiera à la bonne foi des consommateurs, qui devront toutefois signer une déclaration lors de l’achat du billet.

La part des Îles

Au total cette année, 98 800 billets à 500 $ seront offerts par les entreprises Air Canada, Air Creebec, Air Inuit, Air Liaison, Pal Airlines et Pascan Aviation. Les billets ont été partagés en fonction de la popularité historique des liaisons aériennes. Par exemple, la destination des Îles-de-la-Madeleine aura plus de tiers de ces billets.

Pour l’année 2022-2023, 38 M$ sont prévus en subvention. Ce montant sera rehaussé à 48 millions en 2023-2024. Le programme sera ensuite réévalué.

Selon les prévisions du ministère des Transports du Québec, il se vendra 250 000 aller-retour sur les lignes aériennes régionales cette année. Il n’y aura donc pas assez de billets au rabais pour tout le monde. Mais le MTQ précise qu’historiquement, 30 % seulement des déplacements aériens régionaux sont pour des motifs « personnels ». Les près de 100 000 billets seront donc suffisant, et s’ils sont tous vendus, les transporteurs aériens pourront demander à Québec d’en fournir davantage.