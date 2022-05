Nouveaux gains pour les petits éleveurs

En plus de pouvoir bientôt consommer du poulet abattu directement à la ferme, les Québécois auront accès à plus d’œufs issus de petits élevages et à des aliments à base de lait cru de chèvre, de brebis et de bufflonne. C’est dans une perspective de diversification et d’actualisation de l’offre agricole du Québec que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne, annonce ces actions bien concrètes.