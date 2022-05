Conseil national du PQ

« On ne choisit pas l’époque dans laquelle on milite », dit St-Pierre Plamondon

(Boucherville) Alors qu’il est confronté à un nouveau sondage désastreux pour le Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon persiste et signe en mettant de l’avant le projet d’indépendance du Québec. « On ne choisit pas l’époque dans laquelle on milite, mais on choisit les convictions qu’on décide de porter », a-t-il affirmé samedi.