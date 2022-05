Un vraquier de 144 mètres enregistré au Libéria, transportant des produits chimiques ou pétroliers liquides, s’est échoué près des écluses de Sainte-Catherine, dans la Voie maritime du Saint-Laurent.

Tristan Péloquin La Presse

Le navire, le Chem Hydra, a subi une panne de moteur au moment d’entrer dans l’écluse numéro 2 vers 1 h du matin. Il a ensuite dérivé jusqu’à s’échouer dans une zone peu profonde. Le navire ne poserait aucune menace pour l’environnement à ce stade, assure le porte-parole de la Voie maritime du Saint-Laurent, Nicolas Poirier-Quesnel.

« Il n’y a aucune entrée d’eau ou de pollution apparente » provenant de la coque du navire, qui a été construit en 2009 selon plusieurs sites de référence de transport maritime.

« Il s’agit d’un vraquier liquide à double coque, donc très sécuritaire », ajoute M. Poirier-Quesnel.

L’équipage est pour sa part sain et sauf. Le bâtiment était, selon les sites de référence, en provenance de Trinité-et-Tobago, un pays producteur de pétrole et de gaz naturel, et devait se rendre à Hamilton.

Son échouement au travers de la voie maritime bloque le trafic. Une opération de renflouement est « en cours de planification », indique le porte-parole de la Voie maritime. Deux bateaux-remorqueurs, l’Ocean Intrepide et l’Ocean Pierre-Julien, sont présentement sur place pour organiser l’opération, affirme Michael Folsom, un citoyen de l’État de New York qui s’occupe du Seaway Ship Watchers Network, un site spécialisé dans les nouvelles traitant de la voie maritime. Des plongeurs seront aussi dépêchés sur le site pour participer à l’opération. Selon certains sites de référence, le bateau a un tirant d’eau de huit mètres et une capacité brute de 13 000 tonnes.

Selon le site spécialisé Seaway Ship Watchers, le trafic maritime est immobilisé entre Montréal et Salaberry-de-Valleyfield dans les deux directions de la Voie maritime. Au moins trois navires seraient présentement immobilisés dans la Voie maritime à cause de l’accident.